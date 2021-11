L1 (J15) : Lille et Nantes se neutralisent

Après un match probant cette semaine en Ligue des Champions face à Salzbourg (1-0), Lille a démarré sa rencontre face à Nantes dans la lignée de sa prestation européenne. Efficaces, les hommes de Jocelyn Gourvennec ont ouvert le score sur leur seul tir de la première période. Après avoir éliminé facilement Fabio le long de la ligne de touche, Jonathan Bamba a parfaitement servi en retrait Burak Yilmaz. Bien aidé par l’appel de Jonathan David, l’attaquant turc a fait mouche sur une reprise puissante (9eme). Malgré cette entame idéale, les Dogues n’ont pas su surfer dessus. Après une première alerte sur un tir de Moses Simon repoussé par Ivo Grbic (17eme), c’est comme souvent cette saison Ludovic Blas qui a fait la différence. Sur une action anodine au départ, celui qui a inscrit son 7eme but de la saison a fait parler sa sérénité pour marquer d’un tir décroisé (24eme).

Lafont se met en évidence

Après une entame de seconde période dans la continuité de leur 45 premières minutes, les hommes d’Antoine Kombouaré ont progressivement reculé en laissant le contrôle du jeu à Lille. Sur un centre, Fabio n’a rien trouvé de mieux que de tirer grossièrement le maillot de Benjamin André en pleine surface et a été exclu pour cette faute (78eme). Déjà auteur d’une prestation solide à Paris samedi dernier malgré la défaite (3-1), Alban Lafont s’est de nouveau mis en valeur en repoussant le penalty tiré par David (80eme). Bien qu'en supériorité numérique, les Dogues ont ensuite été trop brouillons en fin de match pour espérer l’emporter. Si ce résultat est bon à prendre pour Nantes, qui fait face à un calendrier compliqué en ce moment, Lille continue de faire du surplace. Douzièmes au mieux à l’issue de cette journée, les champions de France en titre n’ont remporté aucun de leurs six derniers matchs de Ligue 1.