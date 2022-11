L1 (J14) : Tout savoir sur Toulouse - Monaco

Toulouse continue de se montrer plutôt irrégulier cette saison et vient d'enchaîner une victoire, un nul et une défaite en championnat. Le TFC reste en milieu de tableau alors que Monaco veut rester au contact du top 5. L'ASM a relevé la tête en s'imposant le weel-end dernier après deux matches sans victoire en L1.

Les stats à connaître (avec opta)

Toulouse va affronter Monaco en Ligue 1 pour la 1re fois depuis une défaite 2-1 des Toulousains au Stadium le 4 décembre 2019. Le Téfécé n’a gagné qu’une seule de ses 13 dernières rencontres dans l’élite contre l’ASM (4 nuls, 8 défaites), c’était le 14 octobre 2016 à domicile (3-1).



Monaco a gagné 6 de ses 8 derniers matches de Ligue 1 (1 nul, 1 défaite), après n’avoir remporté qu’un seul des 5 premiers cette saison (2 nuls, 2 revers).



Toulouse a pris 10 points lors de ses 4 derniers matches à domicile en Ligue 1, après n’avoir récolté que 2 points lors de ses 3 premiers cette saison.



Battu à Lille le 23 octobre (3-4), Monaco n’a plus perdu 2 déplacements de rang en Ligue 1 depuis octobre 2021 (0-2 à Lyon puis 0-2 à Brest).



Seul Paris (44) a obtenu plus de fautes dans le dernier tiers adverse que Monaco (39) en Ligue 1 cette saison.