L1 (J14) : Tout savoir sur PSG - Nantes

Le PSG va plutôt bien en Ligue 1, puisqu'il a remporté trois de ses quatre derniers matches de championnat dont les deux derniers. Le club francilien a dix points d'avance sur son dauphin, Lens, avant cette journée, et... 16 sur le FC Nantes, 10e. Les Canaris alternent le chaud et le froid ces dernières semaines et veulent rester dans la première partie de tableau.

Les stats à connaître (avec Opta)

Après son revers face à Nantes en mars dernier (1-2 à domicile), Paris pourrait perdre 2 matches de rang face aux Canaris en Ligue 1 pour la 1ère fois depuis avril 1994-janvier 1995 (3).



Paris a remporté 12 de ses 13 derniers matches à domicile face à Nantes en Ligue 1, mais a perdu le plus récent en mars dernier (1-2).



Paris a gagné 11 de ses 13 premiers matches de Ligue 1 2021/22 (1 nul, 1 défaite). Les 5 dernières équipes comptant au moins autant de victoires à ce stade de la saison ont remporté le titre en fin d’exercice (Paris en 1985/86, 2015/16, 2017/18 et 2018/19, Lyon en 2006/07).



Nantes n’a remporté qu’un de ses 4 derniers matches de Ligue 1 (2 nuls, 1 défaite), après avoir gagné 3 de ses 4 précédents (1 revers).



Paris a remporté chacune de ses 9 dernières réceptions en Ligue 1, marquant une moyenne de 2.8 buts par rencontre sur la période. Seul le Borussia Dortmund (10) fait mieux actuellement parmi les équipes des 5 grands championnats européens.



Nantes ne compte qu’une victoire lors de ses 6 premiers déplacements de Ligue 1 2021/22 (2 nuls, 3 défaites), après avoir remporté ses 3 derniers de la saison précédente.



Paris est l’équipe dont les remplaçants ont jusque-là obtenu le moins de temps de jeu en Ligue 1 cette saison : 722 minutes.



Aucune équipe ne compte plus de buts à la suite d’un centre que Nantes en Ligue 1 cette saison (7, à égalité avec Rennes).



L’attaquant de Paris Kylian Mbappé a adressé 9 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison (6 en Ligue 1, 3 en Ligue des Champions), seul Thomas Müller (10) en compte plus tcc parmi les joueurs issus des 5 grands championnats.



L’attaquant de Nantes Moses Simon a adressé 4 passes décisives sur centre en Ligue 1 cette saison, aucun joueur ne fait mieux (Clauss également à 4).