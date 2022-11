L1 (J14) : Tout savoir sur Nice - Brest

Nice va mieux depuis quelques semaines, avec une victoire le week-end dernier et 8 points pris sur les quatre derniers matches. L'OGCN, qui a joué jeudi sur la scène européenne, doit enchaîner face à des Brestois qui relèvent petit à petit la tête. Le SB29 veut sortir de la zone de relégation au plus vite.

Les stats à connaître (avec Opta)

Nice a remporté ses 3 derniers matches de Ligue 1 contre Brest, soit autant que lors de ses 13 précédents (5 nuls, 5 défaites).



Brest ne compte que 10 points après 13 matches de Ligue 1 cette saison. En comptant 3 points pour une victoire, le club finistérien n’a fait pire à ce stade de la compétition qu’en 1979/80 (3 pts, 20e et relégué en fin d’exercice).



Nice n’a gagné qu’un seul de ses 7 derniers matches à domicile en Ligue 1 (2 nuls, 4 défaites), après avoir remporté 7 de ses 9 précédents (1 nul, 1 défaite).



Vainqueur à Clermont le 23 octobre (3-1), Brest a l’occasion de remporter 2 matches consécutifs à l’extérieur en Ligue 1 pour la 1re fois depuis novembre-décembre 2021 (3).



Seul Montpellier (12) a perdu plus de points que Brest (10) après avoir ouvert le score en Ligue 1 cette saison.



Brest est l’équipe qui tente (174) et réussit (66) le moins de dribbles en Ligue 1 cette saison.