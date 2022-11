L1 (J14) : Tout savoir sur Marseille - Lyon

Marseille traverse une période très difficile avec son élimination de toute Coupe d'Europe, et quatre matches de suite sans victoire en Ligue 1 dont trois défaites. Lyon, de son côté, vient de remporter deux matches de suite sous Laurent Blanc, alors que l'effet du "Président" commence à se faire ressentir.

Les stats à connaître (avec Opta)

Marseille n’a gagné qu’un seul de ses 15 derniers matches de Ligue 1 contre Lyon (6 nuls, 8 défaites), c’était le 10 novembre 2019 au Vélodrome (2-1).



Marseille a perdu 8 fois à domicile contre Lyon en Ligue 1 au 21e siècle – dont 3 fois lors des 5 réceptions les plus récentes (1 victoire, 1 nul) – seul Paris (9 succès) s’est plus souvent imposé au Vélodrome dans l’élite depuis le début de ce siècle.



Lyon a pris 6 points lors de ses 3 matches de Ligue 1 sous Laurent Blanc (2 victoires, 1 défaite), c’est seulement un point de moins que lors des 7 dernières rencontres de Peter Bosz sur le banc de l’OL dans l’élite (2 succès, 1 nul, 4 revers).



Vainqueur à Montpellier le 22 octobre (2-1), Lyon n’a plus remporté 2 déplacements de rang en Ligue 1 depuis avril-mai 2021 (3).



Seul Paris (60.7%) affiche une possession moyenne supérieure à celle de Lyon (58.6%) en Ligue 1 cette saison. De son côté, Marseille a affiché une possession supérieure à celle de son adversaire lors de 12 de ses 13 matches de Ligue 1 cette saison, la seule exception étant intervenue lors de sa dernière sortie à Strasbourg le 29 octobre (49.8%).



Lyon est l’équipe effectuant le plus de récupérations hautes en Ligue 1 cette saison (133), c’est 52 de plus que Marseille (81).