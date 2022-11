L1 (J14) : Tout savoir sur Lorient - PSG

Lorient ne marche plus sur l'eau : après deux matches nuls de suite, le FCL a chuté lors de la dernière journée de Ligue 1. Les Merlus figurent toutefois encore dans le top 4, à huit points du PSG. Le club francilien, lui, a remporté ses trois derniers matches de championnat et s'est imposé à Turin mercredi soir.

Les stats à connaître (avec Opta)

Lorient n’a gagné aucun de ses 3 derniers matches de Ligue 1 (2 nuls, 1 défaite), après avoir remporté les 6 précédents. Battus par Nice lors du dernier match (1-2), les Merlus n’ont pas encore connu la défaite 2 fois de suite en L1 cette saison.



Paris a récolté 35 points après 13 matches en Ligue 1 2022/23. En comptant 3 points pour une victoire, seuls Lille en 1949/50 (36) et Paris en 2018/19 (39) ont fait mieux à ce stade de la compétition.



Paris est invaincu lors de ses 11 derniers déplacements en Ligue 1 (9 victoires, 2 nuls), sa dernière défaite remontant au 20 mars 2022 à Monaco (0-3). Le club parisien reste sur 5 clean sheets hors de ses bases dans l’élite et peut établir contre Lorient son record historique à l’extérieur dans l’élite.



Lorient a gagné 8 points après avoir été mené au score en Ligue 1 cette saison, total le plus élevé en compagnie de Nice et Nantes. De son côté, Paris est l’une des 4 équipes n’ayant pas encore perdu le moindre point après avoir mené au score dans l’élite en 2022/23 (avec Ajaccio, Lens et Angers).



Aucune équipe n’a marqué plus de buts depuis l’extérieur de la surface que Lorient et Paris en Ligue 1 cette saison (4, à égalité avec Clermont). Les Merlus sont les seuls ayant inscrit plus d’un but sur coup franc direct dans l’élite en 2022/23 (3).