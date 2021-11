L1 (J14) : Tout savoir sur Lille - Monaco

Lille est en grosse difficulté en Ligue 1, où le champion de France en titre ne gagne plus depuis quatre rencontres. Les Dogues sont à six points du top 5 avant cette journée, et à deux longueurs de Monaco, classé juste devant, à la 11e place. Un duel pour re-basculer du bon côté, donc, pour l'un comme pour l'autre. L'ASM reste sur deux matches sans succès.

Les stats à connaître (avec Opta)

Monaco et Lille vont s’affronterl’ASM ayant l’avantage dans la confrontation avec 38 matches remportés face aux Lillois jusqu’ici (36 nuls, 25 défaites).Monaco n’a remporté aucun de ses 2 derniers matches face à Lille en Ligue 1 (1 nul, 1 défaite), le LOSC étant l’une des 3 équipes face auxquelles l’ASM n’a pas réussi à gagner la saison dernière (avec Lens et Lyon).Monaco n’a remporté(1 nul, 2 défaites), marquant 0.8 but par match sur la période, après avoir gagné ses 3 précédents avec une moyenne de 3 buts par match.Lille n’a remporté aucun de ses 4 derniers matches de Ligue 1 (2 nuls, 2 défaites), et n’a plus fait pire depuis février-avril 2018 (11).Monaco reste sur(3 buts à chaque fois), et pourrait enchaîner un 4e succès consécutif sur ses terres pour la 1ère fois dans l’élite depuis septembre-décembre 2019 (les 6 derniers sous Leonardo Jardim).Lille a perdu 4 de ses 5 derniers déplacements en Ligue 1 (1 victoire), après être resté invaincu lors de ses 16 précédents (12 succès, 4 nuls). Le LOSC n’avait perdu qu’un match de L1 à l’extérieur sur toute la saison dernière, 2-3 à Brest le 8 novembre 2021.Monaco (17/17) et Lille (16/16) sont les 2 équipes de Ligue 1cette saison.Lille reçoit un carton toutes les 4.1 fautes en Ligue 1 cette saison, plus souvent que toute autre équipe. D’ailleurs, les matches du LOSC sont ceux qui aboutissent sur le plus de cartons dans l’élite en 2021/22 (65 – 35 reçus, 30 pour les adversaires).Monaco affiche 0.5 but par match et, contre 2 buts par rencontre et 57% de succès (4/7) lorsqu’il ne l’est pas cette saison en Ligue 1.Burak Yilmaz compte 2 buts pour 5.4 Expected Goals en Ligue 1 cette saison, soit un différentiel de -3.4, le plus élevé cette saison. En 2020/21, c’est pourtant l’attaquant de Lille qui possédait le meilleur différentiel (+6 – 16 buts pour 10 xG).