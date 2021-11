L1 (J14) : Tout savoir sur Brest - Lens

Brest souffle en fin en championnat, avec une belle série de quatre rencontres sans défaite et surtout ses deux premières victoires de la saison obtenues coup sur coup lors des deux dernières journées. Lens veut de son côté conserver sa place de dauphin du PSG alors que les Sang et Or ont alterné victoires et défaites lors des quatre dernières journées.

Les stats à connaître (avec Opta)

Brest n’a remporté aucun de ses 3 derniers matches face à Lens en Ligue 1 (2 nuls, 1 défaite), après avoir gagné 2 des 3 précédents (1 défaite).



Brest n’a perdu qu’un seul de ses 10 matches à domicile face à Lens en Ligue 1 (7 victoires, 2 nuls), c’était en août 1986 (1-3). Il s’agit de son plus faible total de revers face à une équipe accueillie au moins 10 fois dans l’élite.



Brest a remporté ses 2 derniers matches de Ligue 1 (2-0 v Monaco, 2-1 à Lorient), autant que sur ses 25 précédents (11 nuls, 12 défaites) et une 1 ère dans l’élite depuis novembre 2020 (3).



Lens affiche 24 points après 13 matches de Ligue 1, son meilleur total à ce stade de la saison depuis 2001/02 (28 points), où il avait terminé 2e.



Après son succès contre Monaco lors de la J12 (2-0), qui a mis fin à une série de 10 réceptions sans victoire en Ligue 1, Brest pourrait remporter 2 matches à domicile de rang pour la 1ère fois dans l’élite depuis novembre-décembre 2020 (3).



Lens a perdu ses 2 derniers déplacements en Ligue 1 (0-1 à Montpellier, 1-2 à Lyon), mais n’a jamais enchaîné 3 revers loin de ses terres depuis son retour dans l’élite la saison dernière.



Brest est l’une des 5 équipes des 5 grands championnats européens (avec l’Inter Milan, l’AC Milan, le Bayern Munich et Liverpool) qui a marqué lors de chacun de ses matches cette saison. Les Bretons sont par ailleurs ceux qui ont marqué exactement un but le plus de fois (10).



Lens est l’équipe qui compte le plus de tirs (196) et de tirs cadrés (81) en Ligue 1 cette saison, tout en affichant le meilleur pourcentage de tirs cadrés (52.9%, à égalité avec Lyon).



Le joueur de Brest Steve Mounié a remporté 97 duels aériens en Ligue 1 cette saison, plus du double de tout autre joueur (Ajorque 2e avec 48).



L’attaquant de Lens Arnaud Kalimuendo compte 11 buts en Ligue 1, seul Ansu Fati de Barcelone fait mieux (14) parmi les joueurs âgés actuellement de moins de 20 ans dans les 5 grands championnats européens.