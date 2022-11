L1 (J14) : Tout savoir sur Angers - Lens

Angers ne se sort plus de son interminable série de défaites et Gérald Baticle est plus que jamais sous pression. Le SCO est dernier avec 8 points et doit très rapidement réagir. Pour Lens, qui vient d'enchaîner trois victoires en Ligue 1 et de s'installer à la place de dauphin du PSG, tout va bien.

Les stats à connaître (avec Opta)

Angers n’affiche que 8 points après 13 matches de Ligue 1 cette saison, son plus faible total à ce stade de la compétition au 21e siècle. Avant 2022/23, le SCO avait pris au moins 14 points après 13 rencontres de chaque exercice de L1 au 21e siècle.



Lens a récolté 30 points après 13 matches de Ligue 1 2022/23, son record à ce stade de la compétition. Les Sang et Or ont remporté leurs 3 dernières rencontres de L1 et pourraient connaître la passe de 4 pour la 1re fois dans l’élite depuis juillet-août 2001 (4).



Angers a perdu 5 de ses 6 derniers matches à domicile en Ligue 1 (1 victoire) – dont les 3 plus récents – après n’avoir perdu qu’un seul des 6 précédents (3 victoires, 2 nuls).



Lens n’a perdu qu’un seul de ses 10 derniers déplacements en Ligue 1 (5 victoires, 4 nuls), c’était le 9 octobre dernier à Lille (0-1).



Angers est l’équipe affichant le plus mauvais différentiel entre Expected Goals contre et buts réellement encaissés en Ligue 1 cette saison (-8.7 – 31 buts encaissés, 22.3 xG contre), tandis que Lens affiche le meilleur différentiel dans ce domaine (+7.2 – 8 buts encaissés, 15.2 xG contre).