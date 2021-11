L1 (J14) : Rennes domine Montpellier et monte à la 2eme place

L’exclusion de Savanier a tout changé



Rennes s’installe en haut du classement

Deux semaines après le festival breton face à Lyon (4-1), le SRFC a confirmé ce samedi soir au Roazhon Park. En effet, devant ses supporteurs, Rennes s’est imposé face à Montpellier (2-0), à l’occasion de la 14eme journée de Ligue 1. Une victoire acquise en première période grâce à des réalisations de Martin Terrier (8eme) puis Lovro Majer (28eme) au terme d’un sublime mouvement collectif. Le Croate (23 ans) inscrit là le premier but de sa carrière en Ligue 1.Rapidement sanctionné dans cette partie, Téji Savanier a précipité la défaite de son équipe. Alors qu’il tient Montpellier à bout de bras depuis plusieurs semaines, l’ancien joueur de Nîmes a été exclu juste avant la pause pour une faute en retard sur Jonas Martin (41eme). Le capitaine héraultais a donc rapidement été renvoyé aux vestiaires et manquera la réception des Gones dimanche prochain (17h).En enchaînant un 11eme match sans défaite toutes compétitions confondues, un 8eme en Ligue 1, les locaux, eux, ne s’arrêtent plus. Désormais à la deuxième place du championnat, les joueurs de Bruno Genesio confirment leurs ambitions et s’installent durablement dans le haut du classement avant les rencontres de dimanche, et notamment le choc au Groupama Stadium entre Lyon et Marseille. Au terme d’un match maîtrisé, Rennes confirme ses bonnes dispositions du moment. Actuellement deuxième au classement, le club breton est bien installé parmi les premiers du championnat, avant de se déplacer à Lorient le week-end prochain. De son côté, battu, Montpellier est 7eme mais pourrait dégringoler.