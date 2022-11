L1 (J14) : Nice prolonge sa série aux dépens de Brest

📊 Les stats de la victoire niçoise face à Brest 👉 https://t.co/DBHtAMc3g1 pic.twitter.com/fay5agQAZO

Diop, le coup de boost

Gagner à défaut de convaincre. Trois jours après sa qualification et la première place de son groupe en Ligue Europa Conférence, l’OGC Nice a pris le dessus sur le Stade Brestois, ce dimanche. Pourtant, peu après le coup d’envoi, les opportunités étaient majoritairement bretonnes. Profitant d’une certaine passivité adverse, en termes de pressing, les visiteurs ont crânement joué leur chance, à l’image d’un tir croisé et flottant du droit de Mahdi Camara, qui a fini par heurter le haut de la barre transversale de Kasper Schmeichel (2eme). Nice a fait le dos rond mais a aussi su miser sur la vitesse de ses joueurs offensifs pour créer du danger. Après une frappe du droit de Mario Lemina, détournée par Mario Bizot (7eme), c’est une tête croisée de Gaëtan Laborde qui a fini par toucher le poteau brestois, peu avant la demi-heure de jeu (27eme). Problème : les errements défensifs ont hanté les Aiglons pendant tout le premier acte, et un nouveau tir de Mahdi Camara a sollicité Kasper Schmeichel, pour une claquette du Danois en corner (45eme). Quelque peu écoeuré par la prestation de ses hommes, Lucien Favre a misé sur du coaching à la pause, avec l’entrée en jeu de Sofiane Diop. Bien lui en a pris, car l’ancien Monégasque a rapidement apporté plus de percussion dans les 30 derniers mètres.Sa première accélération a permis à Hichem Boudaoui, via une talonnade de Gaëtan Laborde, de placer un tir du droit capté en deux temps par Marco Bizot (52eme). Le portier néerlandais n’a en revanche rien pu faire deux minutes plus tard, sur une frappe pure de Sofiane Diop des 25 mètres, détournée par Gaëtan Laborde pour le prendre à contre-pied (1-0, 54eme). Nice a visiblement fait le plus dur, mais la fatigue européenne et la nervosité ambiante se sont fait de plus en plus ressentir. Une première alerte a eu lieu sur le but niçois, lorsque Jordan Lotomba a taclé avec autorité devant Franck Honorat, avant la frappe à bout portant de ce dernier (69eme). Ce même Honorat a ensuite trouvé Taïryk Arconte seul au point de penalty, mais le duel avec Kasper Schmeichel a été perdu par le jeune attaquant breton (71eme). Un nouveau face-à-face aura lieu sur une ouverture en profondeur, quelques minutes plus tard, pour le même résultat (86eme). Nice a serré les dents et a pu enfin exulter au coup de sifflet final. Avec ce cinquième résultat consécutif sans défaite en championnat, les Aiglons ont bonifié une bonne semaine et se sont installés durablement dans la première partie du classement. Pour les Brestois, le score brut était sans doute dur à encaisser, mais malgré un statut de relégable, les joueurs de Bruno Grougi auront globalement proposé un contenu de qualité, face à un acteur européen de notre championnat.