L1 (J14) : Monaco impérial à Toulouse

A une semaine de la trêve, Monaco est enfin en place. Après un départ poussif dans cette saison, le club princier, qui disputera les 16emes de finale de la Ligue Europa, s’est logiquement imposé à Toulouse (0-2), ce dimanche, pour le compte de la 14eme journée de Ligue 1. Avec cette sixième victoire sur les huit derniers matchs en championnat, la formation du Rocher monte provisoirement à la 4eme place à égalité de points avec Rennes, 3eme avant son match à Lille.

Dupé repousse l’échéance

Bien entrés dans la partie avec deux opportunités pour Zakaria Aboukhlal (3eme, 5eme) et une frappe tendue de Marco van den Boomen (8eme), les Pitchounes laissaient rapidement le ballon au club princier. Les visiteurs, qui imposaient rapidement leur rythme, passaient à trois reprises à côté de l’ouverture du score. Takumi Minamino ratait de peu le cadre sur une tentative de lob (9eme) avant d’obliger Maxime Dupé à sortir une belle parade, quelques instants après une énorme occasion pour Aleksandr Golovin (11eme).



Un premier quart d’heure très enlevé... puis plus grand-chose dans le suivant. Les Monégasques maîtrisaient assez clairement les débats mais manquaient de précision dans le dernier tiers du terrain. Maxime Dupé, très vigilant sur sa ligne, repoussait le danger à plusieurs reprises, notamment devant Aleksandr Golovin, dont la reprise de volée au second poteau n’était pas loin de faire mouche (41eme). Un duel perdu par le meneur de jeu russe, qui avait bien plus de réussite dès le retour des vestiaires.

Monaco sans pitié après la pause

Car après quelques instants en seconde période, l’ancien joueur du CSKA plaçait une merveilleuse frappe enroulée dans la lucarne gauche du gardien toulousain (0-1, 46eme). La copie conforme de son but face à Angers ! En feu, les Monégasques mettaient une énorme pression sur le but de Maxime Dupé, encore décisif face à Aleksandr Golovin (49eme) et Kevin Volland (51eme). Le break arrivait finalement de la tête de Breel Embolo, à la réception d’un centre de Takumi Minamino au second poteau alors qu'Issiaga Sylla se faisait soigner sur la touche (0-2, 60eme).



Dans la dernière demi-heure, le TFC se débattait pour tenter de sauver l’honneur. Mais l’écart technique était trop important pour espérer revenir. Monaco, très nettement au-dessus, aurait même pu alourdir l’addition avec un peu plus de lucidité devant le but et sans un nouvel arrêt de classe de Maxime Dupé face à Wissam Ben Yedder (87eme). Un succès qui permet à Monaco, 4eme, de se rapprocher du podium. Toulouse, qui glisse au 12eme rang, va désormais devoir regarder derrière avant son déplacement à Rennes, samedi prochain.