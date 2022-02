Onze remanié pour l'OL, du classique pour l'OM



Le XI de départ lyonnais pour affronter Marseille ! 👊🔴🔵#OLOM pic.twitter.com/s1difdYf7o

Lyon et Marseille se retrouvent ce mardi soir (21 heures) dans le cadre d'un match de la 14ème journée de Ligue 1. Deux mois après les incidents du Groupama Stadium et le jet de bouteille sur Dimitri Payet, le match va se rejouer et revêt d'une importance considérable pour le classement. L'OL, 11ème, pourrait grimper à la 7ème position en cas de succès, même si les locaux devront composer sans de nombreux joueurs et notamment sans Lucas Paqueta, retenu avec le Brésil, Karl Toko Ekambi avec le Cameroun, ou encore Houssem Aouar, blessé.L'Olympique de Marseille, lui, pourrait devenir le dauphin du PSG en cas de succès. Pour le moment, c'est Nice qui est deuxième, avec 2 points de plus que le club phocéen. Ainsi, Jorge Sampaoli visera sans aucun doute la victoire avec un groupe plus étoffé que son homologue Peter Bosz. Ce dernier a opté pour un schéma avec les forces vives à sa disposition. Devant Anthony Lopes, présent dans les buts, on retrouvera une défense à trois éléments avec Boateng et Lukeba aux côtés de Dubois. L'entrejeu sera mobilisé par les présences de Gusto, Mendes, Caqueret et Henrique. Devant, Cherki évoluera dans le rôle de faux numéro 9, soutenu par Shaquiri et Emerson. En face, pas de surprise pour l'OM qui évoluera avec son onze type. Dimitri Payet est bien là, au même titre que Rongier ou encore Saliba, plus bas sur le terrain.: Lopes - Dubois, Boateng, Lukeba - Gusto, Mendes, Caqueret, Henrique - Shaqiri, Cherki, Emerson: Lopez - Lirola, Saliba, Caleta-Car, Peres - Rongier, Kamara, Guendouzi - Under, Payet, L.Henrique