L1 (J14) : Lens gagne encore à Angers

Match des extrêmes ce soir à Angers, où le SCO, lanterne rouge, recevait le RC Lens, surprenant 2e. Les Artésiens, dauphins en Ligue 1 à cinq points derrière le PSG et victorieux à l'occasion des trois dernières journées, ouvraient naturellement le score à la 21e minute. Pereira Da Costa transmettait le cuir à Sotoca. Le numéro 7 centrait pour Wesley Saïd, qui marquait de près du plat du pied droit pour sa quatrième réalisation en onze matches de championnat. Les Lensois semblaient trouver leurs marques en attaque et un nouveau ballon de Da Costa permettait à Saïd de reprendre du gauche au premier poteau. Ce dernier dégainait encore quelques instants plus tard sur une tentative en angle fermé à gauche dans la surface, qui achevait sa course dans le petit filet adverse.



A l'issue de la première période, le constat était terrible pour Angers. Le SCO avait beaucoup de mal et Hunou et Salama n'avaient rien à se mettre sous la dent. On sentait venir le second but lensois et il intervenait effectivement à la 51e minute. Un coup franc signé Frankowski était remisé par Danso au profit de Medina, qui reprenait pour faire trembler les filets du droit, 2-0. En face, Angers n'y arrivait pas, avec notamment 60% de possession de balle pour le RC Lens à l'orée du dernier quart d'heure. Les visiteurs poursuivaient d'ailleurs leur domination face à des locaux qui réduisaient néanmoins l'écart en toute fin de partie sur un corner botté par Bentaleb, quand Blazic marquait de la tête au premier poteau. 2-1, score final et logique pour le RC Lens.