L1 (J14) : Le PSG s'offre Nantes, Messi enfin buteur

Malgré de nombreux absents pour ce match face à Nantes, le PSG pouvait quand même se payer le luxe d’aligner Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé au coup d’envoi. En grande forme ces dernières semaines, l’international français a montré une nouvelle facette de sa panoplie à l’occasion de cette rencontre. Sur une frappe lointaine de Leandro Paredes, Mbappé a en effet ouvert le score d’une subtile déviation qui a totalement pris Alban Lafont à contre-pied (2eme). Face à une défense nantaise souvent dépassée par les événements dans cette première période, les Parisiens ont eu plusieurs fois l’occasion de se mettre à l’abri. Mais Messi (18eme), Mbappé (23eme) et Neymar (30eme) ont à chaque fois trouvé sur leur route un excellent Lafont. Le gardien nantais a clairement maintenu en vie son équipe dans cette rencontre, avec un score qui aurait pu être bien plus sévère pour les Canaris à la pause.

Un premier but en Ligue 1 pour couronner la belle fête du Virage Auteuil !#PSGFCN #30AnsVA https://t.co/M6fMGUZwyR pic.twitter.com/H9fodn0YRF

Navas voit rouge, grande première pour Messi

Incapables de faire le break en première période, les Parisiens se sont mis à ronronner au retour des vestiaires. En face, les Nantais commençaient à y croire, et les situations se sont logiquement multipliés devant le but de Keylor Navas. Randal Kolo Muani (50eme et 54eme ) ou Ludovic Blas (62eme) ont ainsi fait sentir à leurs adversaires que le match pouvait encore basculer. Les hommes d’Antoine Kombouaré ont ensuite bien été aidés par l’expulsion logique de Navas après une faute sur Blas loin de son but (66eme). Après une première grosse occasion sortie par Sergio Rico sur une action confuse (70eme), Kolo Muani a remis les deux équipes à égalité d’une talonnade victorieuse malgré un premier arrêt du gardien espagnol (76eme). Au moment où on pensait que le destin du match avait basculé, Denis Appiah a inscrit un surprenant but contre son camp en taclant vers son but (81eme). Ce cadeau inespéré a soulagé les hommes de Mauricio Pochettino qui ont pu profiter des espaces de fin de match pour creuser l’écart. C’est ainsi que Messi s’est offert son premier but en Ligue 1 d’un tir enroulé du gauche dont il a le secret (87eme). De quoi faire passer une bonne soirée aux supporters parisiens qui ont mis une grosse ambiance à l’occasion des 30 ans du virage Auteuil.