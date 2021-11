L1 (J14) : Brest étrille Lens

Efficacité maximale pour Brest dans le premier acte

Les Pirates du Finistère n’ont pas laissé le temps à leurs adversaires d’émerger dans la rencontre. Sur la première situation chaude du match, Steve Mounié a ouvert le score, sur un centre de Jérémy Le Douaron dévié malencontreusement par Facundo Medina (1-0, 3eme). Alors que Przemysław Frankowski a failli égaliser quelques minutes plus tard, sur un tir puissant sauvé sur la ligne par une intervention héroïque de Christophe Hérelle (10eme), c’est Brendan Chardonnet qui a creusé l’écart pour les hommes de Michel der Zakarian sur une reprise de la tête sur corner (2-0, 13eme). Un début de match tonitruant pour les Finistériens, qui n’avaient pas encore marqué dans le premier quart d’heure cette saison.La réussite des Brestois s’est confirmée à l’heure de jeu, quand sur le troisième tir cadré de l’équipe locale, Romain Faivre a de nouveau trouvé l’ouverture sur une belle frappe placée du droit (3-0, 33eme). Tout est allé de travers pour les Lensois ce dimanche, qui ont trouvé deux fois le poteau, via Ignatius Ganago (35eme) et Seko Fofana (48eme). Malgré leur domination territoriale incontestable (65% de possession du ballon sur l’ensemble de la rencontre), les hommes de Franck Haise ont même concédé un quatrième but en seconde période, après un superbe exploit individuel de Jérémy Le Douaron dans la surface de l’équipe visiteuse. Une action réalisée aux dépends de Kévin Danso et ponctuée d’une superbe frappe du gauche de l’attaquant breton placée sous la barre (4-0, 69eme). Le 4eme but du match, mais aussi le 4eme but de la carrière du natif de Ploufragan dans l’élite.L’expulsion d’Arnaud Kalimuendo pour un tacle maladroit et raté sur Ronaël Pierre-Gabriel a mis fin à ce qu’il restait des espoirs lensois (74eme). Le Stade Brestois remporte son troisième succès en trois matchs de Ligue 1, avant son déplacement de dimanche prochain en Gironde pour y affronter Bordeaux. Le RC Lens de Franck Haise et Gaël Kakuta, qui pouvait reprendre la seconde place à Rennes en cas de succès, concède une quatrième défaite en championnat cette saison avant de recevoir Angers à Bollaert, vendredi.