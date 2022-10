L1 (J13) : Tout savoir sur Strasbourg - Marseille

Strasbourg est de nouveau dans le dur après une défaite et un match nul, et a toujours au travers de la gorge un penalty non sifflé en toute fin de rencontre le week-end dernier. Marseille, de son côté, connaît sa première crise de résultats de la saison, avec trois défaites de suite en Ligue 1 et un revers à Francfort en Ligue des champions mercredi (2-1).

Les stats à connaître (avec Opta)

Ce sera la 100e rencontre entre Strasbourg et Marseille en Ligue 1. Le RCSA n’a remporté aucun de ses 13 derniers matches contre l’OM dans l’élite (5 nuls, 8 défaites), sa pire disette actuelle contre un même adversaire en L1.



Strasbourg est l’équipe qui a effectué le plus de matches nuls en Ligue 1 en 2022 (13), c’est 9 de plus que l’OM cette année.



Marseille s’est incliné lors de chacun de ses 3 derniers matches de Ligue 1, mais n’a plus connu pire série dans l’élite depuis avril 2015 (4).



Strasbourg est l’équipe qui a tenté le plus de tirs à la suite d’une récupération haute sans marquer une seule fois de la sorte dans les 5 grands championnats européens cette saison (22 tirs, 0 but).



7 des 19 buts de Marseille contre Strasbourg en Ligue 1 depuis le retour du club alsacien dans l’élite (2017/18) ont été inscrits après la 85e minute de jeu, dont les 2 plus récents (Gerson et Cédric Bakambu lors de la 38e journée de Ligue 1 2021/22).