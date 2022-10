L1 (J13) : Tout savoir sur Rennes - Montpellier

Rennes surfe sur une superbe série de quatre victoires consécutives en Ligue 1, mais s'est tiré une balle dans le pied en Ligue Europa jeudi, menant 3-0 à Fenerbahçe avant d'être rejoint au score. Montpellier, de son côté, connaît une série inverse avec... quatre revers de rang en championnat.

Les stats à connaître (avec Opta)

Rennes a remporté ses 4 derniers matches en Ligue 1, autant que lors des 11 précédents (4 nuls, 3 défaites). C’est la meilleure série en cours dans l’élite.



Montpellier a perdu 8 de ses 12 premiers matches en Ligue 1 2022/23 (4 victoires), son pire total à ce stade de la saison dans l’élite.



Rennes est l’équipe qui a remporté le plus de matches à domicile en Ligue 1 en 2022 (13), tandis que Montpellier est celle qui s’est le plus souvent inclinée à l’extérieur cette année (12 défaites).



Montpellier est l’équipe qui a inscrit le plus de buts dans les 30 premières minutes de ses matches en Ligue 1 cette saison (11) tandis qu’aucune équipe n’a plus souvent marqué que Rennes dans les 30 dernières minutes en 2022/23 (12 buts).



Montpellier (8) et Rennes (7.2) sont les 2 équipes qui alignent en moyenne le plus de joueurs français dans leur 11 de départ en Ligue 1 cette saison.