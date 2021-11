L1 (J13) : Tout savoir sur Reims - Monaco

Reims est dans le dur. Le club champenois mène régulièrement au score mais ne parvient pas à tenir ses résultats et vient de perdre trois de ses quatre dernières rencontres. En face, Monaco a chuté contre Brest, qui n'avait pas encore gagné cette saison, lors de la dernière journée.

Les stats à connaître (avec Opta)

Reims n’a remporté qu’une seule de ses 19 dernières confrontations avec Monaco en Ligue 1 (8 nuls, 10 défaites), c’était le 3 novembre 2018 à Auguste-Delaune (1-0).



Reims est resté muet lors de ses 2 dernières réceptions de Monaco en Ligue 1 (0-0 le 21 septembre 2019 et 0-1 le 9 mai 2021), mais n’a jamais enchaîné 3 matches à domicile consécutifs dans l’élite sans marquer contre cet adversaire.



Reims n’a remporté que 2 de ses 20 derniers matches de Ligue 1 (9 nuls, 9 défaites).



Monaco a perdu 2 de ses 3 derniers matches de Ligue 1 (1 victoire), après avoir remporté les 3 précédents.



Reims n’a remporté qu’une seule de ses 14 dernières réceptions en Ligue 1 (8 nuls, 5 défaites), contre Nantes le 26 septembre dernier (3-1).



Monaco a perdu ses 2 derniers déplacements en Ligue 1 et n’a plus connu une plus longue série de défaites à l’extérieur dans l’élite depuis septembre-octobre 2020 (3).



Reims a marqué 3 buts à la suite d’une récupération haute en Ligue 1 cette saison, total le plus élevé en compagnie de Lens.



Monaco est la seule équipe de Ligue 1 avec Lille à ne pas encore avoir marqué le moindre but depuis l’extérieur de la surface cette saison.



Wout Faes et Yunis Abdelhamid ont tous deux joué tous les matches de Reims en intégralité en Ligue 1 cette saison, seul Angers compte plus de joueurs de champ ayant pris part à toutes les rencontres dans leur intégralité (Manceau, Thomas, Traoré).



Ismail Jakobs (Monaco) est le joueur offensif qui a le plus joué en Ligue 1 cette saison (224 minutes) sans jamais avoir tiré au but.