L1 (J13) : Tout savoir sur PSG - Troyes

Le PSG reste sur une superbe démonstration de force face au Maccabi Haïfa mardi en Ligue des champions (7-2). Le club francilien va également très bien en Ligue 1, où il est en tête avec cinq points d'avance sur Lens. C'est plus difficile pour Troyes, qui reste sur deux matches nuls de rang et n'a plus gagné depuis quatre rencontres.

Les stats à connaître (avec Opta)

Paris est l’équipe contre laquelle Troyes a encaissé le plus de buts en Ligue 1 (47 en 20 rencontres). L’Estac reste sur 15 rencontres consécutives sans clean sheet contre le PSG, gardant sa cage inviolée pour la dernière fois le 4 novembre 2001, lors de son dernier succès face aux Parisiens (1-0).



Paris compte 32 points après 12 matches de Ligue 1 2022/23, 3e meilleur total de l’histoire derrière lui-même en 2018/19 (36 – champion à la fin) et Lille en 1949/50 (33 en comptant 3 points pour une victoire – 2 e au final).



Troyes a remporté 4 matches à l’extérieur en Ligue 1 en 2022 (3 nuls, 9 défaites), égalant d’ores et déjà son record sur une année civile dans l’élite (établi en 2000 et 2001).



Paris est la seule équipe à ne pas avoir encaissé le moindre but à la suite d’un coup de pied arrêté en Ligue 1 cette saison, le dernier remontant au 8 mai dernier face à… Troyes (penalty de Florian Tardieu).



Troyes est l’équipe qui a connu le plus de capitaines différents au coup d’envoi de ses matches en Ligue 1 cette saison (4 – Adil Rami, Florian Tardieu, Gauthier Gallon et Erik Palmer-Brown).



Contre Ajaccio, Kylian Mbappé a atteint les 200 implications dans un but à l’occasion de son 194e match en Ligue 1 (145 buts, 55 assists), soit un ratio de 1.03. Seuls 3 joueurs font mieux que l’attaquant de Paris dans les 5 grands championnats européens depuis qu’Opta les analyse tous (2006/07) : Lionel Messi (1.3), Erling Haaland (1.24) et Cristiano Ronaldo (1.14).