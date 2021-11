L1 (J13) : Tout savoir sur Nice - Montpellier

Porté par Andy Delort, Nice a décroché un deuxième succès en trois matches le week-end dernier, pour grimper à la 2e place du championnat. Montpellier reste également sur une victoire et occupe pour le moment le milieu de tableau, avec l'intention de se rapprocher des places européennes.

Les stats à connaître (avec Opta)

Nice a remporté chacune de ses 5 dernières réceptions de Montpellier en Ligue 1 et pourrait battre un même adversaire dans l’élite lors de 6 réceptions consécutives pour la 1 ère fois depuis mai 1973-août 1986 (6 contre Rennes).



Nice affiche 23 points en 12 rencontres de Ligue 1 2021/22, son 2e meilleur total à ce stade d’une saison dans l’élite au 21e siècle, après 2016/17 (29 – 3 e en fin d’exercice).



Montpellier a gagné 2 de ses 3 derniers matches de Ligue 1 (1 défaite), autant que lors de ses 9 premiers cette saison (4 nuls, 3 défaites).



Nice est invaincu lors de ses 6 derniers matches à domicile en Ligue 1 (3 victoires, 3 nuls), sa plus longue série depuis novembre 2019-février 2020 (7).



Montpellier n’a gagné aucun de ses 5 derniers déplacements en Ligue 1 (2 nuls, 3 défaites), soit depuis le 23 mai et une victoire à Nantes (2-1). Le MHSC n’a glané que 2 points en déplacement en L1 cette saison, aucune équipe ne fait moins bien.



Montpellier et Nice sont les 2 équipes qui ont marqué le plus de buts à la suite d’un corner en Ligue 1 cette saison en compagnie de Clermont (4 chacun).



Nice a marqué 5 buts dans le 1er quart d’heure en Ligue 1 cette saison, total le plus élevé et 7 dans le dernier quart d’heure, total le plus élevé en compagnie de Paris.



Andy Delort a marqué lors de chacun de ses 2 derniers matches de Ligue 1 (1 but v Lyon puis 2 buts v Angers) et tentera d’enchaîner un 3e match consécutif en marquant pour la 1ère fois depuis septembreoctobre 2018, alors qu’il évoluait avec Montpellier (5). Le joueur de Nice a marqué 40 buts en 95 matches de Ligue 1 avec son adversaire du jour.



Le milieu de Montpellier Florent Mollet a marqué 3 buts lors de ses 6 derniers matches de Ligue 1, autant que lors de ses 46 précédents.



Montpellier est l’équipe que l’entraîneur de Nice, Christophe Galtier, a le plus souvent battue en Ligue 1 : 14 fois en 21 matches (11 fois avec St Etienne et 3 fois avec Lille). L’équipe qu’il dirigeait n’a jamais perdu en 12 réceptions des Héraultais dans l’élite (8 victoires, 4 nuls).