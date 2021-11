L1 (J13) : Tout savoir sur Nantes - Strasbourg

Nantes a chuté la semaine dernière après trois rencontres de rang sans défaite en Ligue 1. Les Canaris, bien installés en première partie de tableau, comptent bien y rester. Tout comme Strasbourg, qui compte le même nombre de points que son adversaire, notamment grâce à ses deux succès lors de ses trois derniers matches. Les stats à connaître (avec Opta)

Strasbourg est l’adversaire que Nantes a le plus souvent battu dans son histoire en Ligue 1 (40 fois en 77 confrontations), à égalité avec Lyon (40 fois en 94 matches).



Nantes a perdu ses 2 dernières réceptions de Strasbourg en Ligue 1, après être resté invaincu lors des 28 précédentes (20 victoires, 8 nuls). Les Canaris sont par ailleurs restés muets lors de ces 2 derniers matches à domicile contre les Alsaciens en L1 alors qu’ils avaient systématiquement trouvé la faille lors des 29 précédents.



Nantes n’a gardé qu’une seule clean sheet lors de ses 10 derniers matches de Ligue 1 (13 buts encaissés), contre Troyes le 3 octobre dernier (2-0).



Strasbourg a gagné 5 de ses 9 derniers matches de Ligue 1 (1 nul, 3 défaites), autant que lors de ses 22 précédents (8 nuls, 9 défaites).



Nantes a gagné lors de ses 3 derniers matches à domicile en Ligue 1 (v Brest, Troyes puis Clermont), sa meilleure série depuis août-octobre 2019 (4).



Strasbourg a marqué lors de 8 de ses 9 derniers matches de Ligue 1 à l’extérieur (12 buts) mais a échoué lors du dernier en date à Rennes (0-1). Il faut remonter à août-novembre 2019 pour voir le Racing rester muet lors de plusieurs matches de suite en déplacement dans l’élite (6).



Strasbourg est devenu à l’occasion de sa victoire sur Lorient lors de la 12e journée la 11e équipe à atteindre les 3.000 buts dans l’histoire de la Ligue 1, après Marseille, St Etienne, Bordeaux, Monaco, Lyon, Sochaux, Lille, Nice, Rennes et Lens.



Strasbourg a converti 18.7% de ses tirs en but en Ligue 1 cette saison, plus que tout autre équipe. Seules 4 équipes (Vérone, le Bayern Munich, le Borussia Dortmund et le Bayer Leverkusen) font mieux dans les 5 grands championnats européens cette saison.



Moses Simon est impliqué dans 21 tirs à la suite d’un ballon porté sur au moins 5 mètres en Ligue 1 cette saison (10 tirs, 11 dernières passes avant un tir), seul Kylian Mbappé fait mieux (25) que le joueur de Nantes.



Avec Habib Diallo (6 buts) et Ludovic Ajorque (5 buts), Strasbourg compte 2 joueurs avec au moins 5 buts marqués en championnat cette saison. Aucun club ne fait mieux dans les 5 grands championnats européens en 2021/22 (à égalité avec le Bayern Munich, l’Inter Milan, Liverpool, Nice et le Real Madrid).