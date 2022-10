L1 (J13) : Tout savoir sur Monaco - Angers

Monaco marque le pas en Ligue 1, avec un match nul et une défaite sur ses deux derniers matches, en plus d'un nul en Ligue Europa cette semaine. Angers, de son côté, a concédé une quatrième défaite de rang le week-end dernier, pour glisser à la dernière place du classement. Il y a urgence au SCO.

Les stats à connaître (avec Opta)

Angers a perdu chacun de ses 4 derniers matches en Ligue 1, pire série en cours en compagnie de Montpellier. Le SCO compte 8 défaites après 12 rencontres en 2022/23, égalant son pire total à ce stade dans l’élite, établi en 1964/65 (13e en fin de saison) et 1974/75 (18e et relégué en fin de saison).



Monaco a marqué au moins au but lors de 21 de ses 22 derniers matches à domicile en Ligue 1 (48 buts en tout), n’échouant à trouver le chemin des filets que contre Lorient le 13 février (0-0).



Monaco est l’équipe qui a inscrit le plus de buts à la suite d’un coup de pied arrêté en Ligue 1 cette saison (10) tandis qu’Angers est celle qui en a encaissé le plus de la sorte (12).



Monaco n’affiche que 44.6% de possession en Ligue 1 cette saison, sa pire moyenne sur un même exercice depuis qu’Opta analyse la compétition (2006/07).



Amine Salama est l’auteur des 2 derniers buts d’Angers en Ligue 1 (contre Toulouse et Rennes). Il pourrait devenir le 1er joueur à marquer lors de 3 rencontres consécutives avec le SCO dans l’élite depuis Karl Toko-Ekambi en mars-avril 2018 (3).