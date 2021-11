L1 (J13) : Tout savoir sur Marseille - Metz

Invaincu depuis quatre rencontres en Ligue 1 et vainqueur à Clermont dimanche dernier, l'OM s'est installé sur le podium et ne compte pas le lâcher. Metz a de son côté mis fin à sa série de défaites en décrochant un match nul contre Saint-Etienne, mais occupe toujours la 19e place du championnat.

Les stats à connaître (avec Opta)

Marseille n’a remporté(3 nuls), mais n’a plus connu plus longue série de confrontations sans victoire contre cet adversaire dans l’élite depuis janvier 1993-décembre 1996 (5).Marseille n’a perdu que 2 de ses 13 dernières réceptions de Metz en Ligue 1 (9 victoires, 2 nuls) : le 1er mai 2004 (0-1) et le 28 août de la même année (1-3).Marseille n’a remporté(3 nuls, 2 défaites), contre Lorient le 17 octobre (4-1) et Clermont le 31 octobre (1-0).Metz n’a remporté que 2 de ses 23 derniers matches de Ligue 1 (7 nuls, 14 défaites), après avoir remporté 9 des 21 précédents depuis le retour de Fréderic Antonetti sur le banc (7 nuls, 5 défaites).Contraint au nul par Paris lors de sa dernière réception le 24 octobre dernier (0-0),. Il faut remonter à janvierfévrier dernier sous André Villas-Boas puis Nasser Larguet pour voir l’OM enchainé plusieurs rencontres sans victoire à domicile dans l’élite (3 défaites).Metz a perdu 5 de ses 7 derniers déplacements en Ligue 1 (1 victoire, 1 nul), autant que lors de ses 23 précédents (9 victoires, 9 nuls).Marseille n’a remporté(2 nuls, 1 défaite), contre Dijon le 4 avril dernier (2-0).Metz a encaissé au moins un but lors de chacun de ses 17 derniers matches de Ligue 1, plus longue série en cours.Boubacar Kamaracontre Metz et ainsi devenir, à 21 ans et 348 jours, le 2e plus jeune joueur à atteindre cette barre avec Marseille dans son histoire dans l’élite derrière Dominique Rustichelli en mai 1956 (21 ans et 329 jours).L’entraîneur de Metz, Frédéric Antonetti, n’affiche que 19% de victoires contre Marseille en Ligue 1 (5/26), son plus faible ratio de matches gagnés contre un même adversaire affronté minimum 10 fois dans l’élite.