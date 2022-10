L1 (J13) : Tout savoir sur Lyon - Lille

Lyon a enfin renoué avec la victoire en s'imposant face à Montpellier le week-end dernier. Les Gones veulent capitaliser sur ce premier succès depuis l'arrivée de Laurent Blanc pour bousculer un LOSC en confiance, qui a battu Monaco dimanche dernier. Les Dogues, 6es avant cette journée, comptent cinq points de plus que leur adversaire.

Les stats à connaître (avec Opta)

Lyon n’a gagné aucun de ses 11 derniers matches contre Lille en Ligue 1 (5 nuls, 6 défaites). L’OL n’a jamais enchaîné 12 rencontres sans victoire contre un même adversaire dans l’élite.



Seul Paris (60.2%) affiche une meilleure possession moyenne que Lyon (59.7%) et Lille (57.6%) en Ligue 1 cette saison.



Lille a marqué au moins un but lors de chacun de ses 15 derniers matches de Ligue 1 (31 buts inscrits), seuls l’Inter (23) et Monaco (22) sont actuellement sur une meilleure série dans les 5 grands championnats européens.



Lille a inscrit 25 buts après 12 matches de Ligue 1 2022/23, son plus haut total à ce stade de la compétition depuis 1981/82 (26).



Le latéral de Lyon Malo Gusto est le joueur qui a trouvé un partenaire sur le plus de centres dans le jeu en Ligue 1 cette saison (22), soit un de plus que l’ensemble de l’équipe de Lille en 2022/23.



L’attaquant de Lille Jonathan David (12 – 9 buts, 3 assists) et celui de Lyon Alexandre Lacazette (10 – 7 buts, 3 assists) sont les 2 seuls joueurs n’évoluant pas à Paris ayant été décisifs au moins 10 fois en Ligue 1 cette saison.