L1 (J13) : Tout savoir sur Lorient - Brest

Lorient ne sait plus gagner en Ligue 1 et a de nouveau chuté le week-end dernier, pour la deuxième fois sur ses trois dernières rencontres. Tout l'inverse de Brest, qui a enfin décroché sa première victoire de la saison, face à Monaco, dimanche dernier. La formation de Michel Der Zakarian souhaite maintenant s'éloigner de la zone de relégation. Les stats à connaître (avec Opta)

Lorient et Brest ont alterné victoire et défaite lors de leurs 7 dernières confrontations en Ligue 1 (4 succès pour le FCL, 3 pour le SB29), la dernière se concluant par une victoire des Merlus à domicile le 4 avril 2021 (1-0).



Lorient a remporté chacune de ses 4 réceptions de Brest en Ligue 1, il n’y a que Guingamp que les Merlus ont plus souvent accueilli en L1 avec 100% de succès (5 fois).



Lorient reste sur 5 matches sans victoire en Ligue 1 (3 nuls, 2 défaites), sa plus longue série depuis décembre 2020-janvier 2021 (5 également).



Brest a gagné pour la 1ère fois de la saison en Ligue 1 lors de la dernière journée contre Monaco (2-0) et a l’occasion de remporter 2 matches de suite pour la 1ère fois dans l’élite depuis novembre 2020 (3).



Lorient est invaincu lors de ses 11 derniers matches à domicile en Ligue 1 (8 victoires, 3 nuls), plus longue série en cours. Il faut remonter au 21 février dernier contre Lille (1-4) pour voir les Merlus céder à domicile en L1.



Brest n’a gagné qu’un seul de ses 19 derniers déplacements en Ligue 1 (7 nuls, 11 défaites), à St Etienne le 24 avril dernier (2-1).



Brest a marqué lors de chacun de ses 12 derniers matches de Ligue 1, plus longue série en cours ainsi que la plus longue série des Brestois dans leur histoire dans l’élite.



Lorient est l’équipe qui a le moins tiré au but en Ligue 1 cette saison (115, 45 cadrés). D’ailleurs, les Merlus affichent seulement 12 buts au compteur, total le plus faible en compagnie de St Etienne.



L’attaquant de Lorient Terem Moffi n’a pas été impliqué dans le moindre but lors de ses 6 dernières titularisations en Ligue 1, sa plus longue disette dans l’élite.



Franck Honorat est l’auteur de 3 des 5 derniers buts de Brest en Ligue 1. Avec 4 buts, il est le meilleur buteur du club en L1 cette saison.