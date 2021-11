L1 (J13) : Tout savoir sur Lille - Angers

Battu de justesse par le PSG vendredi dernier, le LOSC a pris une grosse bouffée d'air en s'imposant enfin en Ligue des champions, sur la pelouse du FC Séville, mardi. Les Dogues veulent maintenant retrouver la première partie de tableau en championnat, alors qu'Angers, également battu lors de deux de ses trois derniers matches, compte deux points de plus.

Les stats à connaître (avec Opta)

Lille a remporté 4 de ses 5 dernières confrontations avec Angers en Ligue 1 (1 défaite), autant que lors des 26 précédentes (7 nuls, 15 défaites).



Depuis sa remontée dans l'élite en 2015/16, Angers a remporté 3 déplacements à Lille en Ligue 1, son plus haut total de victoires à l'extérieur contre un même adversaire sur la période à égalité avec Bordeaux et Caen.



Angers a perdu ses 10 derniers matches de Ligue 1 contre le champion en titre, encaissant 3 buts en moyenne par rencontre. Sa dernière victoire contre un tenant du titre dans l'élite remonte au 24 novembre 1979 (1-0 à domicile contre Strasbourg).



Lille n’a gagné aucun de ses 3 derniers matches de Ligue 1 (1 nul, 2 défaites) et n’a plus connu une plus longue série dans l’élite depuis novembre-décembre 2018 (4 - 2 nuls, 2 défaites).



Lille affiche 15 points après 12 matches de Ligue 1 2021/22, soit le 2e total le plus faible pour un champion en titre sur les 20 dernières saisons derrière Montpellier en 2012/13 (13 – 9 e au final).



Angers n’a remporté qu’un seul de ses 8 derniers matches de Ligue 1 (4 nuls, 3 défaites), contre Metz le 3 octobre dernier (3-2).



Battu lors de sa 1ère réception de la saison en Ligue 1 contre Nice le 14 août dernier (0-4), Lille est depuis invaincu lors de ses 4 derniers matches à domicile dans l’élite (3 victoires, 1 nul).



Angers a marqué lors de chacun de ses 7 derniers déplacements en Ligue 1, après être resté muet lors de 6 des 7 précédents (1 but). Il s’agit de la plus longue série en cours dans l’élite en marquant en déplacement.



S’il joue, Jonathan David disputera son 50 e match de Ligue 1. Il a marqué 21 buts dans l’élite depuis son arrivée à Lille en début de saison dernière, plus que tout autre Dogue sur la période.



Angers compte 8 joueurs différents ayant joué tous les matches de Ligue 1 cette saison (I. Traoré, Fulgini, Cho, Manceau, Bernardoni, Thomas, Mangani, Cabot), plus que toute autre équipe.