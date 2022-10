L1 (J13) : Tout savoir sur Brest - Reims

Brest a enfin retrouvé le chemin de la victoire face à Clermont le week-end dernier, pour grimper à la 17eme place du classement. De son côté, Reims, autre équipe à avoir changé d'entraîneur, s'est imposé lors de la dernière journée et reste sur quatre rencontres sans défaite. Trois points séparent les deux équipes au classement.

Les stats à connaître (avec Opta)

Les 3 derniers buts de Reims contre Brest en Ligue 1 ont été inscrits de la tête (Nathanaël Mbuku le 24 janvier 2021, Wout Faes le 17 octobre 2021 puis le 20 février dernier).



Brest affiche une différence de buts de -12 après 12 matches de Ligue 1 2022/23 (14 buts marqués, 26 buts encaissés), ne faisant pire à ce stade que lors de sa toute 1re participation à l’élite en 1979/80 (-20 – dernier en fin d’exercice).



Brest (12) et Reims (11) sont les 2 équipes qui ont encaissé le plus de buts dans les 30 dernières minutes de leurs matches en Ligue 1 cette saison.



Les séquences dans le jeu de Reims en Ligue 1 cette saison durent en moyenne 6.9 secondes et ne comptent que 2.5 passes, c’est moins que toute autre équipe.



Aucune équipe n’a subi moins de tirs sur attaque directe (séquences se concluant par un tir ou un ballon touché dans la surface adverse démarrées dans sa moitié de terrain et dont au moins 50% des actions sont dirigées vers le but adverse) que Brest en Ligue 1 cette saison (9), mais seul Clermont (6) a encaissé davantage de buts de la sorte que les Finistériens (3).