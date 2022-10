L1 (J13) : Rennes prolonge sa série et enfonce un peu plus Montpellier

Majer dans tous les bons coups

Rennes déroule, Montpellier coule

Après avoir concédé un nul frustrant en milieu de semaine face à Fenerbahçe (3-3) en Ligue Europa, le Stade Rennais avait à cœur de remettre les pendules à l’heure en Ligue 1. Et les Bretons ont profité de la venue de Montpellier pour le compte de la 13eme journée pour refaire le plein de confiance.La lumière est rapidement venue de Lovro Majer, encore très à l’aise dans l’entre-jeu breton, qui sur un coup-franc, a parfaitement enroulé pour Terrier. Le buteur français est arrivé lancé, et a placé une tête puissante qui n'a laissé aucune chance à Kamara (1-0, 15eme). Dans la foulée, les Bretons n'ont pas laissé les Héraultais respirer et c’est à nouveau Majer qui a tiré son épingle du jeu en venant gratter un ballon dans les pieds de Cozza. Il a ensuite lancé Bourigaud devant la surface. Ce dernier a remis le cuir à Kalimuendo dont la frappe croisée du droit à ras de terre est allée battre Kamara (2-0, 23eme). Le break en poche, les Rennais ont continué de pousser avec Xeka qui a trouvé le poteau (27eme). Si Bourigeaud a manqué le cadre par deux fois (53eme, 76eme), Gouiri, bien servi par Terrier, ne s'est pas trompé en ouvrant bien son pied et permettait aux Rouge et Noir de passer une fin de match très tranquille (3-0, 85eme).Coté Héraultais, les hommes de Romain Pitau ont tenté de réagir par l’intermédiaire de Maouassa (59eme) et Khazri mais Mandanda a gagné son duel face au Tunisien (69eme). Germain, entré en jeu (64eme) y est aussi allé de la tête mais n'a pas cadré (73eme). Avec cette cinquième victoire d’affilée, le Stade Rennais (27 pts) prend provisoirement la troisième place de Ligue 1, derrière Lens (2eme, 30 pts) et le PSG (1er, 35 pts). Le MHSC (14eme, 12 pts), à deux points de la zone rouge, est toujours dans la crise avec ce cinquième revers d’affilée en championnat et va devoir vite trouver une solution.