L1 (J13) : Nice confirme les difficultés de Lorient

Laborde guide Nice

Lorient est 4eme au coup d'envoi avec huit victoires en douze matchs. Les locaux débutent fort cette rencontre avec deux grosses occasions lors des dix premières minutes. Schmeichel a tenu la baraque avant de céder à la 18eme sur corner. Enzo Le Fée a déposé le ballon sur le crâne de Dango Ouattara qui a croisé sa tête et ouvrir le score pour Lorient (1-0, 18eme). Kasper Schmeichel va ensuite continuer de s’illustrer face aux offensives lorientaises. Pas moins de six arrêts pour le portier niçois à la pause. Nice est fragile lors des 45 premières minutes. Seul Youcef Atal a donné de l’impulsion à une équipe moribonde en championnat (seulement treize points en douze matchs au coup d’envoi). Et c’est bien lui qui va égaliser à l’heure de jeu. Un exploit individuel avec trois joueurs dribblés avant une frappe enroulée qui trompe Yvon Mvogo (1-1, 61eme). Nice va renverser ce match en moins de dix minutes.Laborde, rentré à la pause, a tenté sa chance à l’entrée de la surface. Sa frappe est contrée mais va lober le pauvre Mvogo avant de rentrer dans le but lorientais (1-2, 69eme). Plus rien à signaler pour Lorient, qui s’est littéralement éteint en seconde période. Avec ce résultat, Nice remonte dans la première partie du classement. Les joueurs de Lucien Favre enchainent une quatrième rencontre sans défaite en Ligue 1. Pour Lorient c’est l’inverse. Troisième match sans succès pour les Merlus, qui restent quatrièmes au classement à égalité de points avec Rennes, désormais troisième. Nice devra assurer sa qualification jeudi prochain en Ligue Europa Conférence sur le terrain de Cologne. Les Niçois affronteront Brest à domicile trois jours plus tard. Lorient devra se ressaisir avec la réception dimanche prochain du leader, le PSG.