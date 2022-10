L1 (J13) : L'OM frustré à Strasbourg

Les Phocéens d'Igor Tudor restaient, avant ce déplacement en Alsace, sur 3 revers en Ligue 1 devant Ajaccio (1-2), le PSG (1-0) puis Lens la semaine dernière (0-1). Leur attaque étant en berne, le coach avait décidé d'injecter un peu de sang frais avec Dieng, Payet et Under titulaires. Et le Réunionnais s'est signalé dès la 6e minute en mettant le feu dans la surface adverse. Quant à Dieng, on lui doit l'ouverture du score deux minutes plus tard. L'attaquant inhabituel de l'OM se rendait l'auteur d'un petit lob du droit en tendant la jambe pour le 1-0. Sels, le portier du RCS, devait s'opposer quelques instants plus tard à une bonne reprise du gauche au milieu de la surface adverse signée Under. Mais l'OM allait doubler la mise à la 35e minute, Kaboré marquant au second poteau en angle fermé sur un ballon signé Clauss.Les Olympiens avaient bien profité des carences de la défense strasbourgeoise en première période, idem en seconde, quand Under héritait du cuir en excellente position mais manquait sa reprise du droit vers l'heure de jeu. Malgré la domination olympienne bien établie, le RCS réduisait tout de même le score à un quart d'heure de la fin. Bellegarde centrait du pied droit sur la gauche et trouvait Mothiba dans le rectangle des visiteurs. Le Sud-Africain contrôlait du torse puis catapultait sa reprise du gauche en pivot au fond des cages olympiennes. Puis, en fin de rencontre, Pau Lopez s'imposait deux fois sur des tentatives de l'ancien Parisien Gameiro.