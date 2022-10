L1 (J13) : Brest et Reims se neutralisent

Les Brestois volontaires mais pas vernis en première période

Toujours pas de but lors du second acte

Portés par leur public, les Finistériens ont d’emblée mis la pression sur les visiteurs. Dès la 11eme, Islam Slimani a cru avoir ouvert le score après avoir crocheté Alexis Flips et battu Yehvann Diouf de près. Mais l’arbitre assistant avait levé son drapeau sur l’ouverture de Mahdi Camara à destination de l’international algérien. Dix minutes plus tard, Slimani n'est pas parvenu à rabattre dans le cadre un magnifique centre rentrant de Franck Honorat, qui avait fait les trois quarts du travail en lobant la charnière et le gardien marnais. A la 25eme, Noah Fadiga – excellent défensivement – a faussé compagnie à Arbër Zeneli pour se trouver à la réception d’un décalage brillant de Slimani. Arrivé à grandes enjambées à l’angle des 5,50, le jeune arrière-droit a repris de l’intérieur à mi-hauteur et au ras du poteau, mais Y.Diouf a pu repousser ce tir en corner au prix d’une horizontale réflexe tonique !Cinq minutes plus tard, Dion Lopy a touché la balle de la main en taclant M.Camara dans sa surface, mais M.Delajod n'a pas cédé à la bronca des supporters. Et juste avant la pause, Mathias Pereira Lage a cru couper avec succès une remise d’Honorat, mais le milieu offensif était devant les défenseurs rémois au départ de l’action. Les visiteurs, qui n’avaient eu que deux opportunités par Balogun (qui croisa trop en sortie de dribble à la 32eme, puis tacla un Joaquin Blazquez fébrile sur son contrôle à la 41eme) s’en sortaient très bien avec un point à la mi-temps ! Les locaux ont remis la pression sur la défense rémoise, trop attentiste à la 52eme sur un ballon qui traversa la surface jusqu’à Romain Del Castillo. Face au second poteau, d'une douzaine de mètres, le milieu offensif finistérien a croisé une volée puissante. De peu à côté !Comme ses coéquipiers n’y arrivaient pas dans le jeu, Bradley Locko a remonté seul 40 mètres à la 62eme, débordant Fadiga et Hugo Magnetti, puis centrant fort et haut en évitant le tacle de Brendan Chardonnet. Il a manqué une tête à Junya Ito pour pousser le ballon au fond ! Quatre minutes plus tard, Kamory Doumbia a lancé Mitchell van Bergen dans le dos de la défense, sur la gauche de la surface. A peine entré, l’ailier néerlandais n’avait pas encore la lucidité pour faire le bon choix et frappa sur la jambe que Blazquez avait laissé traîner. Lui-aussi venait d’apparaître, mais Jérémy Le Douaron a été plus inspiré à la 68eme pour reprendre un centre aérien d’Honorat, qui avait réussi à éviter la sortie de but. L’attaquant a pris le meilleur de la tête sur son cerbère, obligeant Y.Diouf à s'envoler pour chasser le ballon de la lucarne gauche ! A la 84eme, Francis-Le Blé s'est levé, victime d’une illusion d’optique. Légèrement déviée par Yunis Abdelhamid, la volée des 18 mètres de M.Camara n’avait fait trembler que l’arrière du filet. Une action symbolique de la partie, achevée sur les rotules par le capitaine marnais que Will Still avait voulu remplacer à la 70eme, avant de se raviser pour garder de l’expérience dans une fin de match irrespirable. Pari gagnant de la part du jeune technicien belge, puisque ses hommes étirent leur série d’invincibilité à cinq rencontres, et prennent un point précieux à l’extérieur. En revanche, les protégés de Bruno Grougi paient leur manque de réalisme et restent englués dans la zone rouge.