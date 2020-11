L1 (J12) : Toutes les réactions après Saint-Etienne - Lille

Christophe Galtier (entraîneur de Lille, Téléfoot)

"On a eu une première période où on a été transparents, absents des débats. On a jeté les ballons. On n'était pas bien. Pour quelles raisons ? Je ne sais pas. Saint-Etienne a gagné la première période, nous avons gagné la deuxième. Après il y a quand même un fait de match important. Je reste assez surpris qu'on ne consulte pas le VAR, je ne sais pas ce qu'ils se disent dans les oreillettes, mais c'est quand même rare de voir un penalty sifflé de cette manière-là, alors que mon joueur met un ballon de la tête en direction du gardien...".



Claude Puel (entraîneur de Saint-Etienne, Téléfoot)

"On a essayé de prendre les trois points, en plus à domicile. C'est dommage parce que je pense qu'on a mis tous les ingrédients, notamment en première mi-temps, avec beaucoup de qualité, de maîtrise, des situations, des occasions. J'étais satisfait de la première mi-temps. Puis en deuxième, Lille est reparti fort. On a perdu quelques ballons qui nous ont fragilisés un petit peu et qui ont remis cette équipe en selle. On sait qu'avec les rentrants, l'effectif qu'ils peuvent avoir, ils peuvent maintenir un rythme élevé jusqu'à la fin du match. C'est un bon point dans la manière. Mais c'est un point qu'il faut capitaliser. On ne descendra pas en-dessous d'un certain niveau. On a montré qu'on était capable de faire de très bonnes choses, surtout en première mi-temps".



Xeka (milieu de terrain de Lille, Téléfoot)

"Prendre un point ici, ce n’est pas du tout ce qu’on voulait. On pouvait faire beaucoup plus. Même s’il y a des décisions arbitrales discutables, c’est notre faute. On devait faire plus pour gagner le match, on ne l’a pas fait. On a quand même pris un point."



Ryad Boudebouz (milieu de terrain de Saint-Etienne, Téléfoot)

"C’est bien de casser cette mauvaise spirale face à une bonne équipe du championnat comme Lille. Mais c’est dommage de ne pas réussir à reproduire en deuxième période ce qu’on a fait en première. Cette équipe de Lille était timide en première période, on aurait pu aller chercher plus mais c’est déjà bien de ne pas avoir pris le deuxième en seconde période".