L1 (J12) : Tout savoir sur Toulouse - Strasbourg

Toulouse s'est bien remis à l'endroit en Ligue 1, et vient de prendre sept points sur ses trois dernières rencontres pour passer notamment devant Lyon au classement. Strasbourg, de son côté, a rechuté le week-end dernier après avoir décroché sa première victoire de la saison. Sept points séparent les deux équipes au classement.

Les stats à connaître (avec Opta)

Toulouse est invaincu lors de ses 3 derniers matches de Ligue 1 (2 victoires, 1 nul) et n’a plus fait mieux depuis août-septembre 2018 (5 - 3 victoires, 2 nuls).



Strasbourg a encaissé au moins 2 buts lors de ses 4 derniers matches de Ligue 1. Il n’a plus connu une plus longue série sur une même saison depuis décembre 2017-février 2018 (6).



Toulouse a remporté ses 3 derniers matches de Ligue 1 à domicile (v Reims, Montpellier et Angers), mais n’a plus fait mieux depuis mai-octobre 2016 (5).



Strasbourg a marqué 2 buts dans le jeu en Ligue 1 cette saison, total le plus faible des 5 grands championnats européens.



Seul Lyon (343 minutes) a mené au score plus longtemps que Toulouse (272) à domicile en Ligue 1 cette saison.



L’attaquant de Strasbourg Habib Diallo est le joueur qui a perdu le plus de matches au cours desquels il a marqué en Ligue 1 cette saison (3, pour une victoire et un nul).