L1 (J12) : Tout savoir sur Strasbourg - Lorient

Strasbourg a rechuté le week-end dernier après une victoire qui lui avait fait du bien. Le Racing a déjà perdu cinq fois cette saison et doit repartir de l'avant, face à un Lorient qui marque le pas depuis un mois. Les Merlus n'ont plus gagné depuis quatre rencontres mais se maintiennent en milieu de tableau.

Les stats à connaître (avec Opta)

Strasbourg est invaincu lors de ses 3 réceptions de Lorient en Ligue 1 (1 victoire puis 2 nuls), n'encaissant qu'un seul but au total, lors de la dernière le 23 mai (1-1).



Strasbourg n’a gagné qu’un seul de ses 4 derniers matches de Ligue 1 (1 nul, 2 revers), c’était face à la lanterne rouge St Etienne (5-1), après avoir gagné 3 de ses 4 précédents (1 défaite).



Lorient reste sur 4 matches sans succès en Ligue 1 (3 nuls, 1 défaite), sa plus longue disette dans la compétition depuis décembre-janvier dernier (5).



Strasbourg a remporté 3 de ses 4 dernières réceptions en Ligue 1 (1 défaite), soit autant que lors de ses 19 précédentes (6 nuls, 10 défaites).



Lorient reste sur 21 matches sans victoire en déplacement en Ligue 1 (11 nuls, 10 défaites), plus longue série en cours et la pire disette à l’extérieur dans son histoire dans l’élite.



Resté muet à Rennes le 24 octobre (0-1), Strasbourg n’a jamais échoué à marquer lors de 2 matches consécutifs en Ligue 1 en 2021.



Lorient a trouvé le chemin des filets lors de 30 matches différents en Ligue 1 en 2021, aucune équipe de l’élite ne fait mieux sur la période. Les Lorientais ne sont restés muets qu’à Nîmes le 24 février (0-1) et à Reims le 19 septembre (0-0).



Lorient a subi 21 tirs à la suite d’une récupération haute adverse en Ligue 1 cette saison, au moins 4 de plus que toute autre équipe.



Ludovic Ajorque est impliqué sur 32% des buts de Strasbourg en Ligue 1 depuis son arrivée en 2018/19 (51/157 – 37 buts, 14 assists), seul Kylian Mbappé avec Paris (37% - 106/290) fait mieux parmi les joueurs ayant joué sur toute la période avec un même club.



Depuis ses débuts avec Lorient en Ligue 1 la saison dernière, Laurent Abergel est le seul joueur des 5 grands championnats ayant réussi au moins 100 tacles sur la période (102).