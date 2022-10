L1 (J12) : Tout savoir sur Nice - Nantes

Nice va mieux et vient de prendre quatre points sur ses deux derniers matches de Ligue 1. Les Aiglons sont 13es du classement, juste devant Nantes, avec deux points de plus que les Canaris. Les hommes d'Antoine Kombouaré ont pris une bonne bouffée d'air en s'imposant enfin le week-end dernier.

Les stats à connaître (avec Opta)

Nice est invaincu lors de ses 2 derniers matches de Ligue 1 (3-2 v Troyes, 1-1 à Auxerre), une 1re depuis les 2 premiers matches de la saison (2 nuls v Toulouse et Strasbourg).



Vainqueur de Brest lors de la dernière journée (4-1), Nantes n’a plus enchainé 2 succès de suite en Ligue 1 depuis février dernier (v Reims puis Paris).



Nantes a glané 7 points après avoir concédé l’ouverture du score en Ligue 1 2022/23, aucune équipe ne fait mieux.



Gaëtan Laborde compte un seul but après 6 matches de Ligue 1 avec Nice, il n’y a qu’avec Montpellier qu’il affichait un bilan aussi faible à ce stade, mais il avait marqué lors de son 7e match.



Le milieu de Nantes Ludovic Blas affiche un différentiel de 2.48 entre ses buts (1) et ses Expected Goals (3.48) en Ligue 1 cette saison, soit le plus mauvais différentiel dans l’élite en 2022/23.



L’entraîneur de Nice Lucien Favre effectue en moyenne 3.9 changements d’un match à l’autre dans son XI de départ en Ligue 1 cette saison, aucun coach présent depuis le début de la saison n’en fait plus.