L1 (J12) : Tout savoir sur Montpellier - Nantes

Montpellier continue de se montrer assez irrégulier sur cette première moitié de saison, avec un nul, une victoire et une défaite sur les trois dernières journées. Résultat, le MHSC est en seconde partie de tableau et aimerait reprendre de la hauteur. Nantes reste de son côté sur une victoire tendue contre Clermont et n'a perdu aucun de ses trois derniers matches.

Les stats à connaître (avec Opta)

Montpellier n'a remporté aucune de ses 4 dernières réceptions de Nantes en Ligue 1 (2 nuls, 2 défaites), sa dernière victoire à domicile contre cet adversaire dans l'élite remontant au 7 novembre 2015 (2-1).



Montpellier ne compte que 13 points après 11 matches de Ligue 1 cette saison, son plus faible total à ce stade d’un exercice depuis 2016/17 (11), achevé à la 15e position.



Nantes a remporté 9 de ses 16 derniers matches de Ligue 1 (2 nuls, 5 revers), c’est autant que lors de ses 46 précédents (15 nuls, 22 défaites).



Montpellier reste sur 3 succès lors de ses 5 dernières réceptions en Ligue 1 (2 nuls), soit autant que lors de ses 14 précédentes (4 nuls, 7 défaites).



Nantes ne s’est imposé que lors d’un seul de ses 5 déplacements en Ligue 1 cette saison (2 nuls, 2 défaites), c’était sur la pelouse d’Angers le 19 septembre (4-1).



Montpellier a inscrit 8 buts à la suite d’un coup de pied arrêté en Ligue 1 2021/22, plus que toute autre équipe.



Nantes a marqué à 16 reprises après 11 matches de Ligue 1 cette saison, son meilleur total à ce stade d’un exercice dans l’élite depuis 2000/01 (18).



Téji Savanier a cadré 5 coups francs directs en Ligue 1 cette saison, aucune équipe de l’élite ne fait mieux que le capitaine de Montpellier à lui tout seul en 2021/22.



Les latéraux de Nantes Charles Traoré et Sébastien Corchia sont les 2 joueurs de champ qui ont disputé le plus de minutes ensemble en Ligue 1 cette saison sans s’échanger la moindre passe (305 minutes).



Antoine Kombouaré a remporté 11 de ses 25 premiers matches de Ligue 1 sur le banc de Nantes (5 nuls, 9 défaites), aucun entraîneur des Canaris au 21e siècle n’a fait mieux à ce stade. C’est également le meilleur départ du Kanak à la tête d’une équipe de l’élite.