L1 (J12) : Tout savoir sur Montpellier - Lyon

Montpellier reste sur trois défaites consécutives et a décidé de se séparer de son entraîneur, Olivier Dall'Oglio. L'OL, qui vient d'en faire de même en optant pour Laurent Blanc, n'a pour le moment pas redressé la tête avec une défaite sur la pelouse de Rennes dimanche dernier. Un match entre deux équipes qui vont mal.

Les stats à connaître (avec Opta)

Montpellier a remporté 3 de ses 5 derniers matches de Ligue 1 contre Lyon (2 défaites), autant que lors des 19 précédents (4 nuls, 12 défaites).



Lyon n’a remporté aucun de ses 6 derniers matches de Ligue 1 (1 nul, 5 défaites), il n’a fait pire qu’une seule fois au 21e siècle, c’était au début de la saison 2019/20 sous Sylvinho (8).



Seul Paris (1552) a réussi plus de passes vers le dernier tiers du terrain en Ligue 1 cette saison que Lyon (1393), tandis que seul Reims (624) fait moins bien que Montpellier (634) dans ce classement.



Les matches de Montpellier ont offert 43 buts en Ligue 1 cette saison (21 pour, 22 contre), total le plus élevé dans les 5 grands championnats européens cette saison en compagnie de Manchester City (33 pour, 10 contre).



Le capitaine de Lyon Alexandre Lacazette est impliqué dans 11 buts contre Montpellier en Ligue 1, plus que contre toute autre équipe (7 buts, 4 assists). L’attaquant de l’OL a d’ores et déjà marqué plus de buts en 11 matches de Ligue 1 2022/23 (6) que lors de ses 30 apparitions en Premier League la saison dernière avec Arsenal (4).



Romain Pitau va assurer l’intérim sur le banc de Montpellier contre Lyon et ainsi retrouver le club contre lequel il a le plus perdu dans sa carrière de joueur en Ligue 1 (15 défaites en 18 matches contre l’OL).