L1 (J12) : Tout savoir sur Marseille - Lens

Marseille vient d'enchaîner, contre Ajaccio et à Paris, ses deux premières défaites de la saison en Ligue 1. Le club phocéen a donc été éjecté du podium au profit de Lens, qui sera évidemment un adversaire coriace. Les Sang et Or ont remporté deux de leurs trois derniers matches et sont à deux points de la deuxième place.

Les stats à connaître (avec Opta)

Marseille a perdu ses 2 derniers matches à domicile contre Lens en Ligue 1 pour la 1re fois de son histoire.



Lens n’a ni marqué ni encaissé plus d’un but lors de ses 6 derniers matches de Ligue 1 (4 buts pour, 2 contre), alors que les 5 premiers matches des Sang et Or cette saison ont produit 20 buts (14 pour, 6 contre).



Seul Paris (7) a gardé sa cage inviolée plus souvent que Lens (5) et Marseille (4) en Ligue 1 cette saison.



Un quart des buts encaissés par Marseille en Ligue 1 cette saison ont été marqués par des joueurs de l’OM (2/8 – des CSC de Guendouzi v Rennes et Balerdi v Ajaccio).



Pau Lopez affiche 85.7% de tirs arrêtés avec Marseille en Ligue 1 2022/23, seul Gianluigi Donnarumma fait mieux parmi les gardiens à minimum 2 matches disputés cette saison (88.4%). C'est presque 22 points de plus qu'en 2021/22 (64%), soit le plus gros écart positif pour un portier présent lors des 2 derniers exercices dans l'élite.



Loïs Openda (Lens) reste sur 5 matches de Ligue 1 de suite sans marquer, après avoir marqué lors de 4 des 6 premiers (4 buts).