L1 (J12) : Tout savoir sur Lyon - Lens

Lyon s'est totalement sabordé en s'inclinant contre Nice dimanche dernier après avoir mené 2-0 jusqu'à 10 minutes du terme (3-2). Les Rhodaniens continuent de perdre des points bêtement cette saison et le payent au classement. Lens, de son côté, est dauphin du PSG avant cette journée, et compte cinq points d'avance sur les Rhodaniens. Une victoire et l'écart serait déjà conséquent...

Les stats à connaître (avec Opta)

Lyon n'a perdu que 2 de ses 21 dernières confrontations avec Lens en Ligue 1 (14 victoires, 5 nuls) : le 20 janvier 2008 à l'extérieur (0-3) et le 24 août 2014 à domicile (0-1).



Lens affiche seulement 13% de victoires contre Lyon en Ligue 1 au 21e siècle (3/23), son plus faible ratio face à un adversaire affronté au moins 3 fois dans l'élite sur la période. Lyon est aussi l'équipe qui a le plus souvent battu Lens dans l’élite au 21e siècle (14 fois).



Lyon n’a gagné que 2 de ses 12 derniers matches de Ligue 1 face à une équipe située sur le podium avant la journée (3 nuls, 7 défaites), à Paris le 13 décembre 2020 (1-0) et à Monaco le 2 mai dernier (3-2).



Lens affiche 21 points après 11 matches de Ligue 1 2021/22, ne faisant mieux à ce stade d’un exercice dans l’élite que 2 fois sous l’ère de la victoire à 3 points : en 1995/96 (22 – 5 e au classement final) et en 2001/02 (24 – 2 e ).



Lyon a inscrit 8 points de plus à domicile (12) qu’à l’extérieur (4) en Ligue 1 cette saison, seul Montpellier (9) affiche un plus gros différentiel entre domicile et extérieur dans l’élite.



Lens a marqué autant de points à domicile qu’à l’extérieur en Ligue 1 depuis sa remontée la saison dernière (39 chacun), seul Paris (55) est dans ce cas-là sur la période.



Lyon a encaissé 16 buts après 11 matches de Ligue 1 cette saison, son plus haut total à ce stade dans l’élite depuis 1995/96 (16 également).



Lyon (64) et Lens (59) sont les 2 équipes ayant cadré le plus de tirs en Ligue 1 cette saison.



Le milieu de Lyon Lucas Paqueta a été au départ de 14 séquences amenant à un tir en Ligue 1 cette saison, seul Téji Savanier (15) fait mieux.



Przemyslaw Frankowski a délivré 9 dernières passes avant un tir à destination de son coéquipier à Lens Seko Fofana en Ligue 1 cette saison, c’est le meilleur total dans l’élite d’un joueur pour l’autre en 2021/22.