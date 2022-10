L1 (J12) : Tout savoir sur Lille - Monaco

Lille a trouvé la formule et reste sur deux victoires de suite en Ligue 1, trois sur ses quatre derniers matches. Monaco, de son côté, a vu sa série de victoires prendre fin, mais pas son invincibilité. Les deux équipes se suivent au classement, avec deux points d'avance pour le club du Rocher.

Les stats à connaître (avec Opta)

Lille n’a remporté que 2 de ses 16 derniers matches contre Monaco en Ligue 1 (6 nuls, 8 défaites), c’était le 10 avril 2016 (4-1) et le 6 décembre 2020 (2-1).



Monaco est l’équipe contre laquelle Lille a perdu le plus de matches à domicile en Ligue 1 (14/50). Le LOSC s’est notamment incliné lors de 4 de ses 5 réceptions les plus récentes de l’ASM en L1 (1 victoire).



Ce match oppose les 2 équipes qui restent sur la plus longue série de matches en marquant en Ligue 1 : Monaco (21) et Lille (14).



Ce match oppose l’une des 2 équipes qui n’a pas encore marqué le moindre but de la tête en Ligue 1 cette saison (Lille, à égalité avec Toulouse) à celle qui en a inscrit le plus (Monaco, 7).



Monaco est l’une des 2 seules équipes avec Paris à ne pas encore avoir été menée une seule minute en déplacement en Ligue 1 cette saison.



Suspendu pour ce match, José Fonte restait sur 49 rencontres consécutives de Ligue 1 disputées en intégralité avec Lille. Il s’agira seulement du 7e match de l’élite manqué par le défenseur de 38 ans depuis ses débuts dans la compétition contre … Monaco en août 2018 (3 victoires, 3 défaites en son absence).