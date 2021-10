L1 (J12) : Tout savoir sur Brest - Monaco

Comme Saint-Etienne, Brest est toujours à la recherche de sa première victoire de la saison en Ligue 1, sous les ordres de Michel Der Zakarian. Les coéquipiers de Romain Faivre restent sur deux matches nuls de suite alors que Monaco s'est bien relevé de sa défaite contre l'OL. L'ASM a le podium en ligne de mire.



Les stats à connaître (avec Opta)



Il n’y a que contre St Etienne (4) que Brest a décroché plus de victoires que contre Monaco (3) en Ligue 1 au 21e siècle.



Brest a remporté ses 2 dernières réceptions de Monaco en Ligue 1 – le 19 février 2011 (2-0) et le 4 novembre 2020 (1-0) – et pourrait faire la passe de 3 pour la 1 ère fois sur ses terres contre cet adversaire dans l'élite.



Brest reste sur 11 matches sans victoire malgré au moins un but marqué en Ligue 1 (6 nuls, 5 défaites), une 1 ère depuis Nancy en novembre 2012-janvier 2013 (11 également). Les Finistériens pourraient devenir la 1re équipe à connaître pareille série sur 12 rencontres d’affilée dans l’histoire du championnat.



Brest n’a gagné aucun de ses 15 derniers matches de Ligue 1 (7 nuls, 8 défaites), pire série en cours et la 2 e plus longue disette de son histoire après ses 18 premières rencontres dans l’élite, en 1979/80.



Monaco a remporté 4 de ses 5 derniers matches de Ligue 1 (1 défaite), après ne s’être imposé qu’une seule fois lors de ses 6 premières rencontres en 2021/22 (2 nuls, 3 défaites).



Brest reste sur 10 réceptions sans succès en Ligue 1 (6 nuls, 4 défaites), 2e plus longue disette en cours derrière Metz (13), alors que les Bretons n’avaient avant cela jamais connu plus de 2 matches à domicile sans victoire depuis leur retour dans l’élite en 2019/20.



Monaco n’a gagné que 2 de ses 6 derniers matches à l’extérieur en Ligue 1 (2 nuls, 2 revers), après s’être imposé lors de ses 9 de ses 10 premiers en 2021 (1 défaite).



Aucune équipe n’a subi plus de grosses occasions que Brest en Ligue 1 cette saison (31 – dont 8 encaissées), alors que seul Nice (18) a plus souvent trouvé le chemin des filets sur ces phases que Monaco (15) en 2021/22.



L’ailier de Brest Franck Honorat a réussi 55 centres dans le jeu en Ligue 1 depuis le début de la saison dernière, au moins 15 de plus que tout autre joueur.



Niko Kovac va diriger son 50e match à la tête de Monaco en Ligue 1 (29 victoires, 8 nuls, 12 défaites). En cas de victoire, il égalera le meilleur total de succès pour un entraîneur lors de ses 50 premières rencontres avec le club asémiste dans l’élite (Claude Puel – 30).