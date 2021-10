L1 (J12) : Tout savoir sur Bordeaux - Reims

Bordeaux a perdu le goût de la victoire depuis de longues semaines et n'est pas dans une position confortable au classement, puisqu'à portée de tir de la zone de relégation. Reste est juste au-dessus des Girondins, avec deux longueurs de plus. Les hommes d'Oscar Garcia ne gagnent plus depuis trois rencontres.

Les stats à connaître (avec Opta)

Bordeaux affiche 44% de défaites face à Reims en Ligue 1 (25/57), son plus haut ratio face à un adversaire affronté au moins 10 fois dans l’élite.



Reims n'a perdu aucun de ses 6 déplacements à Bordeaux en Ligue 1 au 21e siècle (3 victoires, 3 nuls), soit l'équipe que les Champenois ont le plus souvent affrontée à l'extérieur dans l'élite sans jamais s'incliner sur la période.



Bordeaux ne compte que 9 points après 11 matches de Ligue 1 2021/22, égalant le plus mauvais départ de son histoire dans l’élite réalisé en 2011/12 (5e en fin d’exercice).



Seul Brest (4) a remporté moins de rencontres que Reims (7) en Ligue 1 en 2021 parmi les équipes présentes dans l’élite sur toute la période.



Bordeaux n’a gagné aucune de ses 5 réceptions en Ligue 1 2021/22 (3 nuls, 2 défaites). Il n’y a qu’en 2011/12 (7 – 6 nuls et 1 défaite) que les Girondins ont réalisé un plus mauvais départ à domicile dans une saison de l’élite.



Bordeaux est l’équipe qui a encaissé le plus de buts en Ligue 1 en 2021 (58 en 32 rencontres). C’est d’ailleurs un record pour les Girondins sur une année civile dans l’élite depuis 1977 (60).



Aucune équipe n’a utilisé plus de joueurs de nationalités différentes que Bordeaux (17) et Reims (13) en Ligue 1 cette saison.



Bordeaux et Reims sont les 2 équipes s’étant procuré le moins de grosses occasions en Ligue 1 cette saison (11 chacune).



Depuis son retour en Ligue 1 en 2018/19, Reims n’inscrit que 1.03 but par match en moyenne (119 en 115 rencontres), soit la plus faible moyenne pour une équipe de l’élite présente sur toute la période.



Hugo Ekitike est décisif sur 33% des buts de Reims en Ligue 1 cette saison (4/12 – 3 buts, 1 assist), meilleur pourcentage d’implication pour un joueur né au 21e siècle avec son équipe en Ligue 1 2021/22.