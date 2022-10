L1 (J12) : Tout savoir sur Angers - Rennes

Angers ne s'en sort plus après avoir concédé trois défaites de suite en Ligue 1. Le SCO est 19e mais profite encore d'un bas de tableau très serré. Rennes, de son côté, va parfaitement bien et s'est offert l'OL le week-end dernier. Les Bretons restent sur trois victoires consécutives.

Les stats à connaître (avec Opta)

Angers a remporté 2 de ses 4 derniers matches de Ligue 1 contre Rennes (2 défaites), après n’avoir remporté aucun de ses 10 précédents (3 nuls, 7 défaites).



Rennes a remporté ses 3 derniers matches de Ligue 1, en marquant au mois 3 buts à chaque fois. C’est la 1 re fois depuis mai 1966 que le SRFC marque 3 buts ou plus lors de 3 rencontres de suite dans l’élite, il n’a fait mieux qu’à une seule occasion dans son histoire, en septembre-octobre 1948 (5).



Rennes a marqué au moins un but lors de chacun de ses 12 derniers déplacements en Ligue 1, sa meilleure série depuis fin 2019, lorsque les Bretons avaient enchaîné 26 rencontres hors de leurs bases en marquant.



Angers est l’équipe qui a subi le plus de tirs cadrés en Ligue 1 cette saison, Rennes celle qui en a subi le moins, les Angevins concédant 2 fois plus de tirs cadrés que les Rennais (68 à 34).



Azzedine Ounahi (Angers) est le joueur qui a le plus tiré sans marquer en Ligue 1 2022/23, lui qui a tiré 23 fois (6 cadrés), soit 8 de plus que tout autre joueur encore bloqué à 0 but dans l’élite cette saison.