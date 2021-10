L1 (J12) : Tout savoir sur Angers - Nice

Angers marque le pas depuis deux rencontres et a légèrement glissé au classement. Le SCO a besoin d'enchaîner de nouveau des victoires mais reçoit un Nice très difficile à battre. Les Aiglons ont livré un match très sérieux contre Marseille mercredi soir (1-1) et a un joli coup à jouer en haut de tableau.

Les stats à connaître (avec Opta)

Depuis sa remontée dans l'élite en 2015/16, Angers n'a remporté que 2 de ses 12 matches de Ligue 1 contre Nice (5 nuls, 5 défaites) : le 14 mai 2017 à l'extérieur (2-0) et le 16 février 2019 à domicile (3-0).



Battu 3-0 lors de ses 2 dernières confrontations avec Nice en Ligue 1, Angers pourrait enchaîner 3 défaites consécutives par au moins 3 buts d'écart contre un même adversaire pour la 2e fois de son histoire dans l'élite après Bastia entre décembre 1974 et avril 1977 (3).



Angers n’a gagné qu’un seul de ses 7 derniers matches de Ligue 1 (4 nuls, 2 défaites), après s’être imposé lors de 3 de ses 4 premiers sous Gérald Baticle (1 nul).



Nice n’a perdu que 2 de ses 12 derniers matches de Ligue 1 (7 victoires, 3 nuls), après s’être incliné lors de 3 de ses 5 précédents (2 succès).



Nice s’est incliné à 8 reprises en déplacement en Ligue 1 en 2021 (7 victoires, 2 nuls), seuls Bordeaux et Brest ont perdu plus souvent hors de leurs bases sur la période parmi les équipes actuelles de l’élite (9).



Angers a inscrit 17 buts en 11 rencontres en Ligue 1 2021/22, son meilleur total à ce stade d’un exercice dans l’élite depuis 1976/77 (17 également).



Angers a obtenu 8 points en 2e période en Ligue 1 cette saison, seul Marseille (9) fait mieux. Mais Nice est une des 2 équipes – en compagnie de Paris – à ne pas en avoir perdu sur la période.



Nice est l’équipe qui obtient (40) et qui convertit (18) le plus de grosses occasions en Ligue 1 cette saison.



Aucun défenseur n’a marqué plus de buts en Ligue 1 depuis la remontée d’Angers en 2015/16 qu’Ismaël Traoré (14) et Romain Thomas (13).



Walter Benitez affiche 77.1% de tirs arrêtés en Ligue 1 2021/22, meilleur pourcentage de l’élite parmi les gardiens ayant disputé plus de 2 rencontres. Depuis sa 1re saison comme titulaire dans les cages de Nice (2017/18), l’Argentin compte 444 arrêts en L1, plus que tout autre portier.