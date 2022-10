L1 (J12) : Strasbourg s'accroche à Toulouse

Au programme pour cette 12e journée de Ligue 1 2022-2023, le match entre Toulouse (10e, 15 pts) et Strasbourg (18e, 8 pts). Dans un match à rebondissements et plaisant, les deux formations se sont quittées sur un score de parité (2-2).

Toulouse contrôle… puis dégoupille

C’est le Téfécé qui rentrait pleinement dans son match grâce à son trio offensif Ratao-Chaïbi-Aboukhlal, bien guidés par le très bon van den Boomen. Aboukhlal se mettait souvent en évidence (4e, 27e, 28e, 41e). Van den Boomen aussi avec un retourné dans la surface qui passait juste au-dessus des cages de Sels (6e). Des situations dangereuses auxquelles répondait Strasbourg via Liénard (9e), Bellegarde (14e) et Gameiro (17e). C’est finalement Rouault qui ouvrait le score sur un corner après une déviation de Nicolaisen (44e, 1-0). Strasbourg, qui perdait Djiku sur blessure, devait réagir en seconde mi-temps.



Le bon coaching de Stéphan

Mais ça commençait très mal pour le Racing puisque Dejaegere profitait d’un centre en retrait de Desler, bien décalé par van den Boomen, pour propulser son ballon dans la lucarne de Sels (55e, 2-0). Le break fait, on pensait que le Téfécé finirait la rencontre dans un fauteuil. Un bon coaching de Julien Stéphan permettait à Mothiba de réduire rapidement l'écart d’une tête puissante sur un centre d’Aholou (65e, 2-1). Puis les Violets dégoupillaient dans la foulée avec un deuxième jaune pour Nicolaisen, pour une main évidente dans sa surface, synonyme d’exclusion, et de penalty pour Strasbourg.



Une sentence convertie par Gameiro qui s’y prenait à deux fois après une première parade de Sels (72e, 2-2). Son troisième but en Ligue 1 cette saison. L’ancien de l’Atlético Madrid aurait même pu donner la victoire aux Alsaciens sur une frappe puissante mais Dupé se montrait solide (83e). Au classement, le Téfécé reste 10e (16 pts) mais pourra nourrir des regrets tant le match était maîtrisé par les Violets. Le Racing (16e, 9 pts) de son côté prend un point important pour le maintien et aurait même pu l’emporter en supériorité numérique.