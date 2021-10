L1 (J12) : Strasbourg gifle Lorient

Réaliste et sérieux jusqu’au bout, Strasbourg a donné une leçon à Lorient en s’imposant facilement (4-0) grâce à un doublé d’Habib Diallo et des buts de Ludovic Ajorque et Adrien Thomasson. Les hommes de Julien Stephan s’installent dans la première partie du classement, à proximité des places européennes en confirmant leur efficacité à domicile.

Moffi rate l’immanquable

Match de milieu de tableau entre Strasbourg et Lorient. Des Merlus qui n’arrivent pas à gagner en déplacement depuis près d’un an et 21 matchs alors que les Alsaciens sont plutôt performants chez eux. Pour preuve le dernier carton face à Saint-Etienne (5-1). Les Lorientais compteront sur les phases arrêtées pour prendre des points sachant que leurs cinq derniers buts en L1, ont été marqués sur un coup de pied arrêté. Vigilance donc pour Strasbourg sur ce type d’action ! Les deux formations avaient l’occasion, en s’imposant, de s’installer dans la première partie du classement. Au coup d’envoi, ce sont les Strasbourgeois qui ont pris les choses en main dans le premier quart d’heure sans pour autant se montrer dangereux. Une stérilité offensive qui a bien failli profiter aux Lorientais qui se sont révoltés pendant cinq minutes avec deux grosses occasions de but. Par Vincent Le Goff d’abord (15eme) mais surtout par Terence Moffi qui a raté l’immanquable (17eme). Parti à la limite du hors-jeu il prend de vitesse la défense alsacienne, dribble parfaitement Mats Sels avant de frapper du gauche devant le but vide. Malheureusement pour les Bretons, le ballon passe à côté ! Une occasion qui était certainement le tournant du match tant les Alsaciens se sont ensuite mis en route pour assommer les Merlus. Comme souvent c’est Ludovic Ajorque qui a sonné la révolte en marquant d’une belle tête lobée (1-0, 27eme). Son compère de l’attaque, Habib Diallo lui emboitait le pas et s’offrait un doublé avant la pause. D’abord sur un but plein d’opportunisme après une parade de Paul Nardi (2-0, 38eme) puis d’une jolie demi-volée à l’entrée de la surface (3-0 (45eme+1). Le break était donc fait pour Strasbourg avant de rentrer aux vestiaires grâce à plus de maitrise collective et à un grand réalisme.

Strasbourg déroule

Christophe Pélissier décidait de faire deux changements à la pause pour remobiliser son équipe. Pour autant le début de la seconde période était toujours à l’avantage de Strasbourg qui allait presser haut les Lorientais avec un gros travail de Ludovic Ajorque. Jamais dangereux, les Bretons n’ont pas réussi à cadrer un tir et Adrien Thomasson lui corsait l’addition à l‘heure de jeu, encore une fois suite à une longue touche de Frédéric Guilbert (4-0, 63eme). Les Strasbourgeois n’avaient plus qu’à dérouler en s’appliquant toutefois à continuer de jouer au ballon. Pour Lorient, en revanche, toujours pas d’action dangereuse et les hommes de Christophe Pélissier ont rapidement abdiqué, ne pensant qu’à une chose, que le cauchemar ne se termine. Les Merlus n’y arrivent décidément pas à l’extérieur alors que pour Strasbourg, l’air de Meinau donne des ailes. Julien Stephan peut être satisfait de son équipe qui a su être efficace et à rester sérieuse avec la satisfaction de ne pas avoir encaissé de but. De quoi aborder sereinement le prochain déplacement à Nantes. Pour Lorient, la série se poursuit avec cinq matches sans victoire. Pas vraiment de quoi remonter le moral avant le derby contre Brest lors de la prochaine journée.