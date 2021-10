L1 (J12) : Première victoire de Brest contre Monaco

Privé de victoire depuis le début de la saison avant ce rendez-vous face à Monaco, Brest avait décidé de mettre en place un plan de jeu simple pour inverser cette spirale négative. Bien regroupés dans leur moitié de terrain avec la volonté de ne laisser aucun espace, les hommes de Michel Der Zakarian n’ont pas hésité à abandonner la possession à l’ASM. Malgré le contrôle du jeu, Monaco s’est heurté à la défense bretonne qui jaillissait sur le porteur à la moindre occasion. Dans ce contexte, les Brestois n’étaient pas dangereux jusqu’à un coup franc généreusement accordé près du point de corner. Trouvé par Romain Faivre, Jérémy Le Douaron prolongeait de la tête vers le second poteau où Steve Mounié pouvait marquer de près sur le premier tir du match (18ème). Monaco a bien tenté de réagir suite à cette ouverture du score, mais les tirs d’Aurélien Tchouaméni (22ème) et de Caio Henrique (40ème) n’ont pas apporté le danger escompté.

Monaco sans inspiration

En mettant un peu plus de rythme dans les transmissions pour tenter de percer le bloc brestois, Monaco semblait mieux en début de seconde période, mais seule une tête de Gelson Martins (56ème), sur le premier tir cadré monégasque de la rencontre, est réellement venue inquiéter Brest. Face à la frustration monégasque, les hommes de Michel der Zakarian sont parvenus à se libérer offensivement. Franck Honorat, d’un bel enchaînement dans la surface (60ème) et Mounié, d’une tête au second poteau (72ème), ont été tout près de faire le break pour les Brestois. C’est finalement sur un modèle de contre, que le stade Francis Le Blé a pu exulter une deuxième fois.

Bien décalé sur le côté droit par Romain Faivre, Irvin Cardona a adressé un centre parfait dans la course de Honorat qui n’avait plus qu’à conclure (79ème). L’addition aurait pu même être un peu plus lourde pour les Monégasques si le corner direct de Faivre n’avait pas trouvé la barre d’Alexander Nübel (88ème). Dans un mauvais jour, Monaco aura l’occasion de réagir dès ce jeudi en Ligue Europa face au PSV Eindhoven. Brest peut de son côté savourer son premier succès, bien mérité, après avoir affiché un beau visage devant son public qui était dans l’attente d’une victoire depuis début mars.