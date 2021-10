L1 (J12) : Montpellier séduisant contre Nantes

Elye Wahi va finir par devenir l’ennemi public numéro un en Loire-Atlantique : après son but lors de la 38ème journée la saison passée qui avait failli envoyer Nantes en Ligue 2, l’attaquant de 18 ans a de nouveau fait mal aux Canaris, assurant la victoire de Montpellier cet après-midi à la Mosson (2-0) après l’ouverture du score de Florent Mollet. Un coup d’arrêt pour les Nantais après trois matchs sans défaite, et une éclaircie pour un MHSC qui avait sombré à Monaco la semaine dernière.

Pereira De Sa pas verni

C’est en seconde période que le succès des Pailladins a pris forme. Car avant cela, les deux formations s’étaient neutralisées, dans un premier acte au cours duquel Roli Pereira De Sa a touché deux fois le poteau (dont une grosse occasion à la 5ème) et Téji Savanier a chauffé les gants d’Alban Lafont sur coup franc (45ème). Privé d’un Ludovic Blas blessé, le FCN a bien démarré avant de progressivement céder le ballon aux locaux.

Le tournant à l’heure de jeu

Mais les hommes d’Antoine Kombouaré se sont également montrés dangereux en deuxième, profitant notamment des maladresses dont la défense montpelliéraine (et Jonas Omlin) se sont rendus coupable pendant une bonne partie de la rencontre : c’est ainsi que Randal Kolo Muani a perdu un face à face avec le portier suisse (53ème). Le tournant du match a eu lieu à l’heure de jeu, quand Pedro Chirivella a trop ouvert son pied (62ème) : deux minutes plus tard, une récupération haute de Mamadou Sakho a permis à Savanier - montant en température minute en minute - de mettre en difficulté Lafont avant que Florent Mollet ne conclue (64ème).

L’intenable Savanier