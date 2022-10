L1 (J12) : Lorient accroché à Troyes

Lorient devra s'en contenter. Accrochés pour la deuxième fois de suite en Ligue 1, après le match nul réalisé avec Reims huit jours auparavant (0-0), les Merlus auraient pu repartir bredouille du Stade de l'Aube dimanche. Ils ont finalement réussi à revenir deux fois au score lors d'une rencontre riche en rebondissements. Après deux tentatives dangereuses mais infructueuses de Dango Ouattara (24e) et Stéphane Diarra (31e) pour les visiteurs, ce sont donc les joueurs de Bruno Irles qui ont trouvé la faille. De manière un peu heureuse. Sur un centre de Thierno Baldé, le malheureux Julien Laporte a trompé de la tête son propre gardien (1-0, 34e c.s.c.).

Le slalom de Diarra

Plutôt dominateurs lors du premier acte, les joueurs de Régis Le Bris ont rapidement su égaliser au retour des vestiaires. Pour le premier but de sa carrière en Ligue 1, Diarra s'est fendu d'un slalom dans la défense troyenne suivi d'une frappe ultra précise (1-1, 50e). On pensait Lorient enfin lancé, à l'image de cette action en une touche sublime qui a débouché sur un poteau de Ouattara (60e). C'était sans compter la bourde de Montassar Talbi, dont la mauvaise passe en retrait a permis à Rony Lopes de remettre Troyes devant (2-1, 61e).

La victoire s'est longtemps dessinée pour l'Estac, et elle eût été fort à propos dans une saison qui verra quatre clubs descendre, mais le FCL a montré ses ressources aperçues depuis le début de l'exercice, notamment dans le jeu. Les entrants Quentin Boisgard et Siriné Doucouré ont réussi à combiner dans la surface pour permettre au premier nommé d'égaliser à son tour, d'un joli tir enveloppé (2-2, 81e). Malgré une fin de match à son avantage, Lorient n'a pas su arracher la victoire et se place troisième, derrière Lens à la différence de buts, et à cinq longueurs du PSG. Troyes rate le bond et conserve quatre points d'avance sur la zone rouge et Brest, 17e.